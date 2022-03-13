"Урал" в Екатеринбурге сыграл вничью с "Ахматом"

Болельщики приветствовали Олега Шатова. Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" провел очередной матч в чемпионате России. На своем поле "шмели" сыграли вничью с "Ахматом" - 0:0.

Встреча получилась упорной, обе команды имели моменты для того, чтобы забить, но в итоге счёт остался не открытым.

Отметим, что в концовке первого тайма травму получил Даниэль Мишкич, которого заменил Олег Шатов. Стадион тепло встретил воспитанника свердловского футбола, который минувшей зимой вернулся в "Урал" спустя 10 лет.

- Очень приятно вернуться домой. Испытываю только положительные эмоции. По матчу, считаю, что могли дожать соперника. Во втором тайме имели инициативу, создавали моменты, - отметил после игры Олег Шатов.

Эта ничья помогла "Уралу" обойти тульский "Арсенал" и переместиться на 12 место в турнирной таблице. На данный момент у команды Игоря Шалимова 20 очков. Следующий матч "шмели" проведут в Екатеринбурге 19 марта. Соперник - подмосковные "Химки".

- Результатом, наверное, всё-таки расстроен. Могли забить и выиграть сегодняшний матч. Но качеством игры в целом доволен. В первом тайме раскачивались долго, надо понять почему. Во втором играли лучше, - сказал после игры главный тренер "Урала" Игорь Шалимов.