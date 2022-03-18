"Урал" завершит сезон 21 мая в Туле

Российская футбольная Премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь оставшихся матчей. Каждой команде, в том числе и екатеринбургскому "Уралу", осталось провести девять матчей.

На данный момент команда Игоря Шалимова располагается на 13-м месте в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Уже завтра у "шмелей" будет отличный шанс, чтобы подняться в таблице: "Урал" в Екатеринбурге примет аутсайдера чемпионата - подмосковные "Химки". После этого в чемпионате наступит последняя пауза перед финишной прямой: турнир прервётся из-за матчей национальных сборных. "Урал" планирует дать своим игрокам после матча с "Химками" три дня отдыха, после чего команда продолжит тренироваться и готовиться к возобновлению чемпионата.

Среди оставшихся матчей будут те, в которых набрать очки "Уралу" будет сложно: в выездных встречах с ЦСКА (3 апреля), "Зенитом" (16 апреля) и "Динамо" (30 апреля) хозяева будут явными фаворитами. Также команде Игоря Шалимова предстоят три домашних поединка, в которых "шмели" будут встречаться с "Крыльями Советов", "Спартаком" и "Рубином". Эти три клуба располагаются на восьмом, девятом и десятом местах в таблице соответственно. С "Крыльями Советов" "Урал" на выезде сыграл вничью - 1:1, "Спартаку" уступил со счётом 0:1, так что в домашних поединках с этими командами болельщики екатеринбургского клуба вправе ждать от "шмелей" как минимум равной игры. И уж тем более всем поклонникам "Урала" хочется увидеть реванш за разгромное поражение от "Рубина" (0:4) в домашней встрече, тем более, что сейчас у казанского коллектива есть различные проблемы.

Ну, и, конечно, определяющими в борьбе за сохранение в прописке в Премьер-лиге, для "Урала" станут матчи с прямыми конкурентами по турнирной таблице. 23 апреля команда Игоря Шалимова примет "Уфу" (15 место в таблице), а 21 мая в заключительном туре чемпионата "шмели" сыграют с "Арсеналом" (14 место в таблице). Эти встречи будут за шесть очков и, вероятно, повлияют на итоговый расклад в турнирной таблице. На данный момент до спасительного 12-го места в таблице "Урал" отстаёт на одно очко, а от зоны прямого вылета екатеринбуржцев отделяет три очка.