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19 марта 2022, 16:15

"Урал" с минимальным счётом уступил "Химкам"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" не сумел набрать очки в домашнем матче с аутсайдером Премьер-лиги - подмосковными "Химками". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

В первом тайме "шмели" были гораздо активнее своих соперников, создавали моменты у чужих ворот. Самый реальный шанс забить упустил Олег Шатов: мяч после его дальнего удара попал в перекладину.

Во втором тайме игра выровнялась, обе команды имели подходы, но свой шанс сумели реализовать только "Химки". После подачи с фланга защитник "Урала" Иван Кузьмичёв срезал мяч в свои ворота. Этот гол стал единственным в матче - 1:0 в пользу "Химок".

Следующий матч "Урал" проведет на выезде. 3 апреля "шмели" сыграют в Москве с ЦСКА.

Областная газета Свердловской области

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