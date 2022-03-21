Футбольные мушкетёры: «Синара» вернула Кубок России в Екатеринбург спустя 15 лет

Дмитрий Прудников (слева) и Сергей Абрамов держат Кубок России: оба футболиста выиграли трофей во второй раз. До этого Дмитрий становился чемпионом с «ВИЗ-Синарой» в сезоне 2006/07, а Сергей – с «Диной» в сезоне 2016/17. Фото: Пресс-служба «Синары»

Мини-футбольный клуб «Синара» стал победителем Кубка России. Екатеринбургская команда завоевала трофей во второй раз в своей истории: впервые это произошло в сезоне 2006/2007.

Для свердловских мини-футболистов 2021 год, а также начало 2022-го выдались плодотворными на события. В июне «Синара» вернула себе золотые медали чемпионата России, в сентябре два представителя екатеринбургского клуба Сергей Абрамов и Дмитрий Путилов отправились в Литву на чемпионат мира, где вместе со сборной России дошли до четвертьфинала. Не забываем про Лигу чемпионов, где осенью «Синара» на равных сражалась с лучшими клубами мира.

В начале 2022 года уже три свердловских футболиста были вызваны в сборную России на чемпионат Европы: к Сергею и Дмитрию добавился Антон Соколов. Дебют на крупных международных турнирах для Антона получился успешным: он забил четыре гола, отличившись и в финале, а сборная России заняла итоговое второе место.

Несмотря на очень плотный график, «Синара» продолжает вести борьбу за первое место в чемпионате страны, а также сумела вернуть себе Кубок России спустя 15 лет. «Синара» начала нынешний розыгрыш турнира с 1/8 финала, где одолела команду из Высшей лиги – «Сигму-К». В двух матчах екатеринбургский клуб забил в ворота соперника 24 мяча, пропустив при этом всего три. На стадии четвертьфинала подопечные Евгения Давлетшина встречались с нижегородским «Торпедо», и в этом противостоянии борьба оказалась более упорной. В первом поединке, который проходил в Нижнем Новгороде, «Синара» вырвала победу на последних минутах – 5:4. В ответной игре екатеринбуржцы на своём паркете одолели соперников со счётом 8:3 и пробились в «Финал четырёх».

Изначально соперником по полуфиналу турнира для «Синары» должен был стать клуб «Динамо-Самара». Однако коллектив из Самары в конце февраля по финансовым причинам снялся как с розыгрыша Суперлиги, так и с розыгрыша Кубка России, поэтому Ассоциации мини-футбола России пришлось искать нового участника «Финала четырёх». Им стал «Норильский никель», который уступил в четвертьфинале «Динамо-Самаре».

В Тюмень на «Финал четырёх» «Синара» отправилась без своего лидера и капитана Сергея Абрамова. В последнем туре российской Суперлиги против «Ухты» он получил травму и покинул площадку в сопровождении врачей. Повреждение не позволило Сергею принять участие в играх, но, конечно, в Тюмень он поехал, чтобы поддержать свою команду. Без лидера атак «Синаре» пришлось тяжело, но при этом екатеринбургская команда всё же сумела пробиться в финал турнира. В первом тайме матча против «Норильского никеля» Антон Соколов вывел «Синару» вперёд, однако ещё до перерыва Нандо выровнял положение. Всё решилось во втором тайме, где вновь роль лидера взял на себя Антон Соколов: его гол позволил екатеринбуржцам повести в счёте, а через несколько минут Павел Карпов увеличил преимущество своей команды. В концовке «Норильский никель» сократил отставание до минимума, но «Синара» выстояла – 3:2.

Финал против «Газпрома-Югры» оказался ещё более напряжённым. По ходу встречи екатеринбуржцы трижды уступали в счёте и трижды выравнивали положение. В концовке матча вновь сработала связка Антон Соколов – Павел Карпов: сначала Антон сделал счёт 4:3 в пользу «Синары», а Павел Карпов через минуту увеличил отрыв екатеринбуржцев. Гол экс-игрока «Синары» Николая Шистерова не помог «Газпрому-Югре», Кубок России отправился в Екатеринбург.

В очередной раз «Синара» вызывает восхищение. Нет у екатеринбургского клуба никаких натурализованных бразильцев, нет и других легионеров. Только свои воспитанники, которыми команда пополняется из года в год. При травмах опытных Сергея Абрамова и Дмитрия Прудникова на первый план в розыгрыше Кубка России вышли 21-летний Павел Карпов и 23-летний Антон Соколов. И они же стали героями «Финала четырёх» и помогли «Синаре» завоевать заветный трофей. У екатеринбуржцев, возможно, не самый сильный состав по именам, но точно самый сильный по характеру, что помогает свердловской команде быть одним из лучших, а на данный момент и вовсе лучшим клубом страны.

Впереди – основная борьба в чемпионате России, где пока екатеринбуржцы идут на второй строчке. Но нет сомнений в том, что свердловские футболисты сделают всё возможное, чтобы защитить свой чемпионский титул и оформить «золотой дубль»: к победе в Кубке страны добавить победу в чемпионате.

Новый регламент В сезоне 2006/2007 у Кубка России появился новый формат. Турнир стали проводить в два этапа. На первом, групповом, играли только команды Высшей и Первой лиг российского чемпионата, лучшие из которых пробивались во второй этап – классический плей-офф. На стадии 1/8 финала турнира в розыгрыш вступали уже и клубы Суперлиги. Каждая стадия плей-офф состояла из двухматчевого противостояния (дома и на выезде), если команды одерживали по одной победе, то назначалось дополнительное время, а затем, при необходимости – серия пенальти. В том сезоне «Синара» (тогда команда называлась «ВИЗ-Синара») добралась до финала, где в упорной борьбе в серии пенальти одолела московское «Динамо» и впервые завоевала трофей. В последующие два сезона екатеринбуржцы вновь выходили в финал турнира, но дважды уступили всё тому же московскому «Динамо». С тех пор до решающих матчей «Синара» не добиралась вплоть до нынешнего года. Интересно, что в сезоне 2021/2022 формат Кубка России вновь изменился, и екатеринбургская команда опять стала первой обладательницей трофея по изменённой системе. Так, Ассоциация мини-футбола России приняла решение проводить решающие матчи турнира в формате «Финала четырёх». То есть основной формат турнира остаётся прежним: предварительный этап, в котором принимают участие команды Высшей и Первой лиг, а также этап плей-офф с участием команд Суперлиги. Четыре команды, пробившиеся в полуфинал турнира, становятся участниками «Финала четырёх», который проходит в одном выбранном городе (в этом году – в Тюмени). Соответственно, победители полуфиналов разыгрывают между собой главный трофей, проигравшие проводят матч за бронзовые медали.

Награды По итогам «Финала четырёх» Кубка России были определены лучшие игроки решающей стадии турнира. Индивидуальные награды завоевали: – Лучший вратарь: Зураб Калмахелидзе («Синара», Екатеринбург); – Лучший игрок: Андрей Афанасьев («Газпром-Югра», Югорск); – Лучший бомбардир: Бруно Таффи («Тюмень»). При этом лучшим бомбардиром всего турнира, а не только «Финала четырёх», стал Антон Соколов, на счету которого 9 забитых мячей в пяти сыгранных матчах.

Комментарии Зураб КАЛМАХЕЛИДЗЕ, голкипер «Синары»: – Больше чем для половины команды это первый Кубок России. Очень приятная, долгожданная победа. К себе, правда, всё равно остались вопросы. В финальной игре пропустили четыре мяча, недоволен таким результатом. Тем не менее главной задачей было выиграть этот трофей. Очень давно мы не выигрывали кубок, даже не доходили до финала. Как оказалось, с молодыми ребятами, воспитанниками клуба можно добиваться таких результатов. Евгений ДАВЛЕТШИН, главный тренер «Синары»: – Этот зал в Тюмени для нас счастливый! В прошлом году стали здесь чемпионами, ранее выигрывали бронзу чемпионата, а сегодня сумели взять Кубок. Видимо, существует некая аура, специфичная для нашей команды. У нас очень дружный коллектив, где действительно один за всех и все за одного. Все друг друга знают с детства, все пропитаны философией клуба с малых лет и даже отсутствие лидеров не позволило этой системе дать слабину. Конечно, наш атакующий потенциал снизился в связи с вынужденными потерями, но ребята отдали все силы и сумели завоевать кубок! Это большой успех, особенно для молодых ребят. Они должны чувствовать свою значимость. Григорий ИВАНОВ, президент «Синары»: ⁃ Из-за травмы в решающих играх мы были вынуждены играть без капитана команды Сергея Абрамова, по ходу финала повреждения получили Дмитрий Прудников и Сергей Сорокин – по сути, мы были вынуждены играть полуосновным составом. Если ребята каждую игру будут проводить с такой самоотдачей – мы будем побеждать раз за разом. У нас в России очень много молодых, талантливых футболистов. Они должны больше играть в своих клубах.