Нервы не железные

Рамазан Гаджимурадов был заменён в начале второго тайма и дал понять, что он не согласен с решением тренерского штаба. Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги уступил подмосковным «Химкам» – 0:1. Свердловская команда не выигрывает четвёртую встречу подряд, у игроков начали сдавать нервы. После замены во втором тайме эмоции не смог сдержать полузащитник Рамазан Гаджимурадов.

«Химки» – аутсайдер Премьер-лиги. Клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице и до матча с «Уралом» не побеждал на протяжении десяти игр – с октября 2021 года. Для екатеринбуржцев это был реальный шанс набрать очки. Пока неизвестно, как именно будет решаться судьба мест в элитном дивизионе, и будет ли в сложившейся ситуации кто-то вылетать в Футбольную национальную лигу, но иметь запас очков для безопасного места точно нужно.

Однако в субботнем матче «Химки» имели возможность забить гол уже на шестой минуте первого тайма – Илья Кухарчук пробил из-за пределов штрафной, но вратарь «Урала» Илья Помазун в прыжке перевёл мяч на угловой. «Урал» ответил ударом Олега Шатова, который впервые появился в стартовом составе и отыграл весь матч. Олег прицельно бил в район «девятки», но попал в перекладину. Это был самый опасный момент первого тайма.

Во втором тайме екатеринбуржцы пытались забить быстрый гол, но этого не случилось. Не помогли и замены, сделанные Игорем Шалимовым. Ни Юрий Железнов, ни новичок команды Александр Юшин забить так и не смогли.

На 56-й минуте был заменён Рамазан Гаджимурадов. Он был так недоволен своей заменой, что устроил «сцену» в технической зоне «Урала». Игрок сначала о чём-то эмоционально поговорил с президентом клуба Григорием Ивановым, а потом не стал оставаться на скамейке запасных и ушёл в подтрибунное помещение.

Его эмоции понять можно. «Урал» опять имел опасные моменты, но не реализовал их. За несколько минут до своей замены Рамазан Гаджимурадов добежал до штрафной и пасовал на Эрика Бикфалви, но тот не смог переиграть вратаря «Химок». У «Урала» мяч упорно не идёт в ворота уже вторую игру подряд.

В итоге на свой гол наиграли «Химки». Команда Сергея Юрана во второй половине матча была к нему ближе. «Урал» спасал Илья Помазун, защитники и перекладина, в которую попал Бутта Магомедов, но на 86-й минуте после прострела вдоль ворот мяч попал в Ивана Кузьмичёва и после неловкого отскока оказался в воротах. Времени отыграться уже не было. Итог – 1:0 в пользу «Химок».

– Откровенно говоря, ожидали большего от ребят, которые вышли на замену, – сказал после матча главный тренер «Урала» Игорь Шалимов. – Перешли на четыре защитника при счёте 0:0 для того чтобы иметь в середине на одного игрока больше и из-за этого владеть инициативой. Потому что после замен мы её потеряли. И вернуть нам её не удалось. Мы пропустили гол и проиграли важнейший матч. На мой взгляд, эта игра была ключевая. Но мы были в более сложном положении в начале сезона и по очкам, и по турнирной таблице. Удар сильный, все очень расстроены.

«Урал» пока ещё ни разу не победил после возобновления чемпионата России в 2022 году. Команда уступила «Нижнему Новгороду» (0:1), «Краснодару» (1:2), сыграла вничью с «Ахматом» (0:0), проиграла «Химкам» и набрала только одно очко за три игры. Екатеринбургский клуб занимает 13-е место с 20 набранными очками. Столько же у «Арсенала» (Тула), но эта команда ниже в таблице по дополнительным показателям. «Уфа» и «Химки» (15-е и 16-е места соответственно) имеют в активе по 18 очков.

Сейчас российский чемпионат встанет на паузу из-за игр сборных. Национальная команда, напомним, была отстранена от участия в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Однако сборные – основная и молодёжная – проведут запланированный сбор. Российский футбольный союз прорабатывает возможность товарищеских матчей. От «Урала» в молодёжку отправился как раз Иван Кузьмичёв.

Чемпионат России возобновится 2 апреля. На следующий день «Урал» сыграет с третьей командой лиги на данный момент – с московским ЦСКА.