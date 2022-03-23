РФС пока не планирует расширять Премьер-лигу и вводить мораторий на вылет

Фото: Пресс-служба РФС

Российский футбольный союз отреагировал на инициативу клубов Премьер-лиги о расширении турнира и о введении моратория на вылет команд по итогам текущего сезона. Эти вопросы обсуждались на заседании исполкома Российского футбольного союза.

Ранее представители клубов Премьер-лиги большинством голосов выступили за расширение турнира с 16 до 18 команд. При этом планировалось ввести мораторий на вылет в ФНЛ по итогам сезона 2021/2022: все клубы, согласно инициативе, должны были сохранить прописку в элитном дивизионе (без прямого вылета и стыковых матчей), а в следующем сезоне к ним должны были присоединиться два лучших клуба ФНЛ. Десять представителей команд из 16, в том числе и президент "Урала" Григорий Иванов, выступили за эту инициативу, и вопрос был вынесен на заседание исполкома РФС.

Однако в РФС пока оставили и состав участников лиги, и правила отбора без изменений, заявив, что вопросы требуют дополнительного рассмотрения.

"По вопросу, вызвавшему наибольшее внимание, решение можем сообщить уже сейчас, оно следующее: «Принять к сведению предложение РПЛ об изменении системы ротации футбольных клубов между РПЛ и ФНЛ по итогам чемпионата России сезона 2021/2022. Дать поручение аппарату РФС совместно с РПЛ и ФНЛ изучить подробнее данный вопрос", - говорится в заявлении службы по коммуникациям РФС.