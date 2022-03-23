Футбольную Премьер-лигу пока не будут расширять до 18 команд

Фото: Пресс-служба "Урала"

Российский футбольный союз (РФС) пока отказался от идеи расширения Российской премьер-лиги (РПЛ), за которую высказались большинство отечественных клубов элитного дивизиона, в том числе и екатеринбургский "Урал". Этот вопрос будет рассмотрен дополнительно.

Идею о расширении РПЛ высказали клубы-участники чемпионата России. В связи с тем, что многие команды столкнулись с потерей легионеров, а клубы и сборные остались на неопределённый срок без международных матчей, многие стали высказываться о том, чтобы сосредоточиться на внутреннем чемпионате и использовать эту ситуацию для увеличения команд в РПЛ на следующий сезон: с 16-ти до 18-ти путём сохранения всех участников текущего сезона и добавления к ним двух лучших команд Футбольной национальной лиги (второй по силе российский дивизион, - Прим. "ОГ").

Вопрос был вынесен на общее собрание клубов РПЛ и вызвал дискуссию. Представители топовых российских клубов ("Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Спартак", "Динамо") голосовали против расширения лиги, однако остались в меньшинстве: 10 голосов (в том числе и голос президента "Урала" Григория Иванова) было отдано "за", и шесть - против.

- Конечно, я поддерживаю расширение. Спортивного принципа и так не будет, по восемь человек у команд уехало, у нас — четверо, - пояснил свою позицию по этому поводу Григорий Иванов, чьи слова приводит "Спорт-Экспресс".

Ситуация неоднозначная. С одной стороны, можно понять представителей клубов, находящихся в нижней части турнирной таблицы РПЛ и ведущих борьбу за выживание. У многих из них уехали легионеры, в том числе и у "Урала", а команды на них рассчитывали.

С другой стороны, при расширении Премьер-лиги тем путём, которым это предлагалось, пострадали бы клубы ФНЛ. Идея расширения лиги заключалась в том, что все команды РПЛ по итогам сезона сохраняют своё место в лиге и не вылетают в низшую лигу, а из ФНЛ к элитному дивизиону присоединились бы две лучшие команды, как и было в прошлом сезоне. Только при этом стыковые матчи между командами РПЛ (13 и 14 места) и командами ФНЛ (3 и 4 места) проводить не планировалось, что, конечно, не понравилось бы "Торпедо" и "Алании", которые на данный момент как раз идут на третьем и четвёртом местах соответственно в ФНЛ.

Из-за того, что большинство клубов РПЛ поддержали инициативу расширения, этот вопрос был передан на рассмотрение в Российский футбольный союз. Исполком организации должен был либо согласиться с большинством голосов клубов РПЛ, либо отказать в инициативе: решающее слово в таких вопросах остаётся за футбольным союзом. В РФС приняли к сведению мнение клубов, но соглашаться с ним не спешат: вопрос о расширении будет изучаться дополнительно.

- Принять к сведению предложение РПЛ об изменении системы ротации футбольных клубов между РПЛ и ФНЛ по итогам чемпионата России сезона-2021/22. Дать поручение аппарату РФС совместно с РПЛ и ФНЛ изучить подробнее данный вопрос, - отметили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, что "Урал" после 22 матчей располагается на 13 месте в турнирной таблице и как раз находится в зоне переходных матчей. Следующую встречу "шмели" проведут на выезде: 3 апреля команда Игоря Шалимова сыграет с ЦСКА.