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24 марта 2022, 15:57

Григорий Иванов: "Хорошо, что РФС твёрдо не сказал "нет" идее расширения Премьер-лиги"

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Президент футбольного клуба "Урал" Григорий ИВАНОВ прокомментировал "Областной газете" решение Российского футбольного союза относительно идеи расширения Премьер-лиги. Напомним, что вчера исполком РФС отправил вопрос об увеличении команд в главном футбольном дивизионе с 16 до 18 на дополнительное рассмотрение.

- Для нас это хорошо, что в РФС твёрдо не сказали "нет", - сказал Григорий Иванов. - Понятно, что для них этот вопрос не стал неожиданностью, мысли уже такие были давно. Но всё равно ведь нужно разобраться, проработать механизмы обмена командами РПЛ и ФНЛ, механизмы расширения лиги. Ещё несколько туров пройдёт, потом состоятся заседания УЕФА, заседания ФИФА. И если на следующий сезон нас также оставят без международных матчей, без Еврокубков, то я думаю, сам Бог велел расширять Премьер-лигу. Думаю, люди, которые будут принимать это решение, должны понимать, что футбол есть не только в Москве и Санкт-Петербурге. У нас большая страна, надо развивать футбол везде.

Вспомните, когда "СКА-Хабаровск" вышел в Премьер-лигу, там сразу же наладили разную футбольную инфраструктуру, стали делать что-то для развития и популяризации спорта. То же самое касается и красноярского "Енисея". Надо, чтобы вся страна играла в футбол. для этого нужно увеличивать количество команд в элитном дивизионе, - добавил президент "Урала".

Отметим, что ранее на собрании представителей клубов РПЛ была выдвинута идея о расширении турнира, а также о моратории на вылет по итогам текущего сезона. Большинство команд, в том числе и "Урал", проголосовали за эти идеи, поэтому вопросы были выдвинуты на исполком РФС.

Областная газета Свердловской области

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Григорий Иванов: "Хорошо, что РФС твёрдо не сказал "нет" идее расширения Премьер-лиги"