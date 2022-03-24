Андрей Аршавин провёл для юных свердловчан урок футбола

Юные футболисты мечтали сделать селфи с Андреем Аршавиным Фото: Полина Зиновьева

В манеже «Урал» состоялся «Урок футбола», организованный РФС при поддержке «Трубной металлургической компании». Он является частью проекта «Футбол в школе», а Свердловская область в 2021 году стала одним из восьми пилотных регионов проекта.

Проект призван вовлечь детей и подростков в этот вид спорта и сделать из обычных школ настоящие центры футбольной жизни. «Урок футбола» проводится для того чтобы придать детям дополнительный стимул для занятий.

В Екатеринбург для общения с юными футболистами со всей Свердловской области прибыли именитые российские игроки: Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Руслан Пименов и Елена Терехова.

Фото: Полина Зиновьева

– Научить детей играть в футбол за один день нельзя. У нас другая задача: мы хотим поддержать ребят в их стремлении заниматься, поднять настроение, придать мотивацию, нужный импульс. Объясняем, что к ним можем приехать не только мы, но и более именитые футболисты. И конечно, говорим о пользе тренировок и желании стать успешными игроками, – отметил Андрей Тихонов.

Фото: Полина Зиновьева

Дальше дети разбрелись по полю и в группах вместе со своими наставниками стали выполнять различные упражнения, а прославленные спортсмены подходили к ним и принимали участие в тренировочном процессе. Кто-то, как, например, Александр Филимонов и Андрей Тихонов, подошли к процессу со всей серьёзностью, показывая упражнения на собственном примере. Андрей Аршавин часто прерывался на автографы и селфи: очень много желающих было сделать снимок на память. Кто-то передавал ему для автографа мяч, кто-то – бутсы, а кто-то просил расписаться на футболке. Андрей уделял время каждому, что вызывало у детей восторг.

– Я очень рад оказаться здесь, на Урале. Надеюсь, предстоящий урок вам запомнится и придаст дополнительную мотивацию заниматься футболом, – сказал Андрей Аршавин.

Фото: Полина Зиновьева

Кульминацией урока стал футбольный матч со звёздными гостями. Дети были счастливы: когда ещё предоставится возможность обвести экс-игрока лондонского «Арсенала» или забить в ворота бывшего голкипера сборной России!

Фото: Полина Зиновьева