"Синара" обыграла "Новую генерацию" с разгромным счётом

"Синара" взяла 6 очков и вышла на первое место в турнирной таблице. Фото: Павел Ворожцов

Во втором матче 15-го тура Суперлиги "Синара" обыграла "Новую генерацию". Матч завершился со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Сыктыварцы активно действовали в начале встречи, счёт мог открыть Илья Рубцов. Однако его удар был отражён Кириллом Яруллиным. На 10-й минуте уральцам попытался забить Даниил Ковтун. Но вновь не повезло, мяч попал в перекладину. Далее уральцы забили четыре гола. Отличились Егор Шишкин, Максим Окулов, Глеб Тимошенко и Максим Герасимов.

Второй тайм принёс первое очко "Новой генерации" — гол оформил Кирилл Шишов. Хозяева продолжали контролировать ход игры, Павел Карпов оформил дубль.

Итоги второй игры 15-го тура Чемпионата России между командами "Синара" и "Новая генерация" прокомментировал главный тренер екатеринбургской команды Евгений Давлетшин.

"Наверное, по счёту кажется, что победа далась легко. Но это не так. Игра была очень тяжёлая, с "Генерацией" всегда непросто играть. Парни молодые, физически готовы превосходно, а у нас был "Финал четырёх" Кубка России, который очень много эмоций и сил забрал. Вчера тоже много сил отдали, чтобы вырвать победу <...> Ребята молодцы, взяли 6 очков и вышли на первое место в турнирной таблице", – заявил он, добавив, что осталось ещё 4 игры регулярного Чемпионата и нужно удержаться на вершине.