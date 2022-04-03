"Синара" одержала вторую победу над "Тюменью" в чемпионате России по мини-футболу

"Синара" обыграла "Тюмень" в двух играх. Фото: Павел Ворожцов

Во втором матче 16-го тура Суперлиги "Синара" обыграла "Тюмень". Матч завершился со счётом 6:4 в пользу екатеринбуржцев.

Результаты игры прокомментировал главный тренер "Синары" Евгений Давлетшин. Он отметил, что игра получилась очень тяжёлой.

"Видно, что парни играют на остаточных ресурсах. Из-за определённых обстоятельств мы играем восьмую неделю подряд. <...> Кто бы сказал, что мы возьмём 6 очков у "Тюмени" перед туром, многие бы не согласились. Но тем не менее у нас это получилось сделать. Ребята молодцы, всё сработали очень хорошо", — заявил он.

Голы: 1:0 Тимошенко (6), 1:1 Емельянов (7), 2:1 Милованов (9, а/гол), 3:1 Карпов (13), 3:2 Соколов Андрей (21), 4:2 Соколов Антон (28, 6м), 4:3 Герейханов (35), 5:3 Герасимов (41), 5:4 Милованов (47), 6:4 Герасимов (49).

Главный тренер "Тюмени" Николай Иванов также назвал матч тяжёлым. "Встречались два лидера. Но мы имеем два поражения, и я как тренер беру их на себя", — добавил он.

Добавим, в первой игре 16-го тура "Синара" обыграла "Тюмень" со счётом 6:3. Следующий матч у екатеринбуржцев состоится 9 апреля. Они встретятся с командой "Торпедо".

Ранее "Областная газета" писала, что "Синара" обыграла "Новую генерацию" с разгромным счётом.