"Урал" упустил победу над ЦСКА на последних минутах

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" на выезде сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Развития в матче начали развиваться довольно быстро. Уже к 14-й минуте счёт был 1:1: сначала Игорь Дивеев вывел армейцев вперёд, а через несколько минут "Урал" сравнял счёт, благодаря автошколу ЦСКА.

Во втором тайме уже "Урал" вышел вперёд: Эрик Бикфалви забил свой очередной гол в чемпионате. Екатеринбуржцы были близки к тому, чтобы одержать победу, но в компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота "Урала", и ЦСКА спас ничью. В самой концовке встречи у арбитра был повод назначить пенальти в ворота ЦСКА, но после просмотра повтора судья не назначил одиннадцатиметровый. Как итог - 2:2.

Следующий матч "Урал" проведет дома. 10 апреля "шмели" примут "Крылья Советов".