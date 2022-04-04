Опять двойка

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» провёл выездной матч против ЦСКА в чемпионате России. Встреча проходила в Москве и завершилась вничью – 2:2, хотя екатеринбуржцы вели в счёте вплоть до последней минуты игры.

К матчу с армейцами «Урал» подошёл не в самом лучшем турнирном положении. Игра «шмелей» была предпоследней в туре, и все конкуренты к моменту её начала уже провели свои поединки. Получилось так, что все соперники «Урала» в борьбе за выживание набрали очки: «Химки» обыграли «Рубин» (3:2), «Уфа» победила «Крылья Советов» (2:1), «Нижний Новгород» оказался сильнее «Ростова» (2:1), а «Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). Перед началом встречи с ЦСКА «Урал» опустился на последнее место в турнирной таблице, и набирать очки в этом матче команде Игоря Шалимова было просто жизненно необходимо.

ЦСКА же, напротив, неплохо усилился в зимнюю паузу и после возобновления чемпионата одержал четыре победы в четырёх встречах. Игру с «Уралом» армейцы также начали довольно успешно: уже на 10-й минуте Игорь Дивеев пробил со штрафного, попал в Рамазана Гаджимурадова, от которого мяч залетел в сетку ворот Ильи Помазуна. Правда, «Урал» довольно быстро выровнял положение: «шмели» поймали соперника в контратаке, Рамазан Гаджимурадов сделал прострел в штрафной площади армейцев, а Яка Бийол переправил мяч в собственные ворота. Вообще, первый тайм в исполнении «Урала» был одним из лучших в нынешнем сезоне. Екатеринбуржцы играли агрессивно, постоянно создавали моменты у чужих ворот и могли отличиться не один раз.

Кульминация и развязка матча случились уже во втором тайме. На 55-й минуте «Урал» провёл атаку, Чингиз Магомадов выполнил подачу в штрафную, где Андрей Егорычев не сумел подстроиться под мяч, зато сумел Эрик Бикфалви: румын нанёс точный удар и забил свой пятый гол в сезоне. После этого «Урал» стал действовать вторым номером, у ЦСКА в позиционной атаке практически ничего не получалось. Всё шло к тому, что екатеринбуржцы увезут из Москвы три очка, но в компенсированное время Рафал Августыняк сфолил в своей штрафной площади. Арбитр встречи Игорь Панин отправился смотреть повтор эпизода, после чего назначил пенальти в ворота Ильи Помазуна. ЮсуфЯзыджи сравнял счёт, однако и на этом события в матче не кончились. На последней добавленной минуте защитник «Урала» Лео Гогличидзе вошёл в чужую штрафную площадь, где получил удар по ногам от соперника и не сумел сделать точную передачу. Арбитр никак не отреагировал на этот эпизод, однако его видеоассистенты посчитали, что нужно назначить пенальти. В итоге Панин сам отправился смотреть повтор и остался при своём мнении: фола не было.

Естественно, после матча главный арбитр получил порцию критики и от президента «Урала» Григория Иванова, и от главного тренера команды Игоря Шалимова, и от многих экспертов. Но вся эта критика никак не повлияла на исход матча: «Урал», который провёл одну из лучших встреч в сезоне, лишился победы в дополнительное время. Отметим, что на прошлой неделе Игорь Панин получил двойку за матч ФНЛ «Ротор» – «Нефтехимик», где он работал в качестве главного арбитра. И после этого он был назначен главным арбитром в матче РПЛ. Чем руководствовались люди, назначавшие этого судью, – не особо понятно.

После матча с ЦСКА «Урал» поднялся на 13-е место, хотя положение в турнирной таблице очень плотное. «Урал», «Уфа», «Арсенал» и «Химки» имеют по 21 набранному очку и располагаются с 13-го по 16-е место. У идущего на 12-й позиции «Ростова» всего на одно очко больше. Следующий матч «шмели» проведут дома: 10 апреля команда Игоря Шалимова примет «Крылья Советов».