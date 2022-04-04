Молодёжь «Синары» дважды обыграла «Тюмень»

Фото: Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольный клуб «Синара» одержал две победы в рамках очередного тура Суперлиги. Екатеринбуржцы дважды обыграли действующего финалиста чемпионата России – «Тюмень».

В матчах против «Тюмени» команде Евгения Давлетшина не могли помочь лидеры екатеринбургского клуба, получившие повреждения: Сергей Абрамов, Дмитрий Прудников, Сергей Сорокин, Валерий Дёмин, Зураб Калмахелидзе. В большинстве своём заявку «Синары» составляли футболисты 1999 и 2000 годов рождения, воспитанники екатеринбургской системы, которые уже выступают за основную команду. В первой встрече «Тюмень» дважды выходила вперёд и вела по ходу игры, но дубль Егора Шишкина, а также гол Антона Соколова помогли «Синаре» выровнять положение. В концовке игру на себя взяли более опытные игроки екатеринбургского клуба: Максим Герасимов, Никита Фахрутдинов и Антон Соколов отличились по разу и принесли своей команде победу – 6:3.

Во втором матче уже «Синара» сумела повести в два мяча. «Тюмень» дважды сокращала отставание до минимума, но сравнять счёт гостям не удавалось. В концовке встречи екатеринбуржец Максим Герасимов оформил дубль и установил окончательный счёт встречи – 6:4 в пользу «Синары».

– Видно, что парни играют на остаточных ресурсах. Из-за определённых обстоятельств мы играем восьмую неделю подряд. Тем не менее я поражаюсь, откуда у наших ребят берутся силы. Особенно у Никиты Фахрутдинова, который два дня подряд доигрывал последние восемь минут без смены. Это говорит о том, что у нас очень сильный командный характер. Если бы кто-то перед туром сказал, что мы возьмём шесть очков у «Тюмени», многие бы не согласились. Но тем не менее у нас это получилось сделать. Ребята молодцы, все сработали очень хорошо, – отметил после матча наставник «Синары» Евгений Давлетшин.

Благодаря этим победам «Синаре» удалось укрепить свои лидирующие позиции в чемпионате России. На данный момент екатеринбуржцы располагаются на первой позиции в турнирной таблице, опережая нижегородское «Торпедо» на три очка, а «Тюмень», занимающую третью позицию, – на семь. В следующем туре «Синаре» предстоят два поединка с ближайшим преследователем – «Торпедо». Игры пройдут 9 и 10 апреля в Нижнем Новгороде.