Театр одного актёра

Фото: пресс-служба "Урала"

В Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ) в выходные завершился 23-й тур, в котором произошло множество судейских ошибок. Из-за неправильных решений арбитра пострадал и «Урал», упустивший победу над ЦСКА в добавленное ко второму тайму время.

«Областная газета» уже писала о том, что «шмели» вели в матче со счётом 2:1, в компенсированное время арбитр встречи Игорь Панин назначил пенальти в ворота «Урала», позволив армейцам сравнять счёт, а на последней минуте не стал назначать одиннадцатиметровый удар в ворота ЦСКА.

— Вы же сами всё это видели. Конечно, я не согласен. Мы точно должны были бить пенальти, а в наши ворота он был сомнительный. Арбитр говорит, что наш игрок сам за ногу зацепился. Будем ли подавать в ЭСК (экспертно-судейская комиссия при президенте РФС. – Прим. «ОГ»)? А толку? Их накажут, что ли? У Панина не первый раз уже такое, – сказал после матча на эмоциях президент «Урала» Григорий Иванов.

Жалоба в комиссию со стороны екатеринбургского клуба всё же была подана, и в РФС признали ошибку главного арбитра встречи ЦСКА – «Урал».

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 90+5-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды ЦСКА Егор Ушаков, проиграв позицию в единоборстве с атакующим игроком «Урала» Лео Гогличидзе, совершил фол по неосторожности, подбив сзади его левую ногу в тот момент, когда футболист пытался нанести удар по воротам соперника», – говорится в официальном заявлении комиссии.

Так или иначе, на результат матча это не повлияет, вероятнее всего, арбитр будет отстранён на определённый срок от судейства. Екатеринбургской команде, которая ведёт борьбу за выживание, от этого ни горячо, ни холодно. Потеряны два очка, которые могут стать решающими в концовке чемпионата. И это далеко не первый раз, когда «Урал» по ходу нынешнего сезона сталкивался с судейскими ошибками. Комиссия их признавала, но, как и в этом случае, результат оставался прежним.

В 23-м туре РПЛ о судейских решениях говорили едва ли не чаще, чем о футболе. В Краснодаре в ворота хозяев был назначен нелепый пенальти, который привёл к победе «Динамо» (1:0), в дерби «Локомотива» и «Спартака» арбитр ошибочно не удалил игрока железнодорожников ещё в первом тайме, а игра в большинстве могла бы принести «Спартаку» победу (вместо этого победил «Локомотив» – 1:0). Ошибки были практически в каждом матче тура, не помогали ни видеоассистенты, ни просмотры повторов. В лиге это не оставили без внимания: президент РПЛ Ашот Хачатурянц провёл внеочередное заседание судейского корпуса. По его итогам три арбитра были отстранены от судейства до конца сезона: Игорь Панин (ЦСКА – «Урал»), а также Алексей Сухой и Артём Любимов (оба – «Краснодар» – «Динамо»). Главный судья матча «Локомотив» – «Спартак» Сергей Карасёв получил отстранение на один матч, а Павел Шадыханов, работавший видеоассистентом на этом матче – на две встречи.