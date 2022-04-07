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7 апреля 2022, 14:00

ФК "Урал" снизил цены на предстоящие матчи

Футболист на поле

10 апреля "шмели" выйдут на поле против самарских "Крыльев Советов". Фото: Павел Ворожцов

Билеты на домашние матчи ФК "Урал" теперь будут стоить не от 300 до 5000 рублей, а от 100 до 2000 рублей. Футболисты обратились к болельщикам с просьбой о поддержке игр.

Ближайшая состоится в это воскресенье, 10 апреля. "Шмели" выйдут на поле против самарских "Крыльев Советов" в 14:00. Всего у "Урала" осталось 4 домашних матча в Тинькофф РПЛ.

"Сейчас — самое время вернуться на футбол. Тем более, что "Уралу" особенно нужна и важна энергия "12-го игрока", — заявил президент клуба Григорий Иванов.

В самом клубе отмечают, что команда оказалась в непростом турнирном положении — на 13-м месте — в том числе из-за череды спорных судейских решений.

Напомним, что ранее свердловские власти сняли почти все ковидные ограничения, разрешив также заполнять трибуны на 100%.

Областная газета Свердловской области

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