Мини-футбольный клуб "Синара" обыграл "Торпедо" со счётом 8:5

"Синара" вышла на первое место турнирной таблицы Суперлиги. Фото: скриншот из трансляции матча

В субботу, 9 апреля, состоялся матч 17-го тура Суперлиги, в котором встретились мини-футбольные клубы "Синара" и "Торпедо". Уральцы обыграли нижегородцев со счётом 8:5.

Первый гол в ворота "Торпедо" был забит уже на 3-й минуте — счёт открыл Антон Соколов. Однако ещё почти через 3 минуты Иван Обжорин сравнял счёт. На 18-й минуте хозяевам всё же удалось вырваться вперёд, но ещё через минуту во время стычки у ворот нижегородцев Максим Герасимов воспользовался ситуацией и закатил второй мяч в ворота "Торпедо". В последние полторы минуты первого тайма "Синаре" удалось забить ещё два мяча.

Все остальные семь голов были реализованы в последние 15 минут игры. Первый мяч второго тайма вновь забил Антон Соколов, затем в течение следующих 6 минут "Торпедо" забили два гола, но Никита Фахрутдинов вновь увеличил разрыв. За три минуты до конца игры нижегородцы вновь сократили отставание, однако уральцы быстро забили ещё два мяча.

Таким образом, "Синара" вышла на первое место турнирной таблицы Суперлиги. Сегодня, в 17:00 по екатеринбургскому времени, пройдёт повторный матч между "Синарой" и "Торпедо".

Отметим, что ранее "Синара" одержала две победыhttps://www.oblgazeta.ru/sport/football/134279/ над "Тюменью" в чемпионате России по мини-футболу.