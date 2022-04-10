"Урал" с минимальным счётом уступил "Крыльям Советов"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" не сумел набрать очки в домашнем матче чемпионата России. "Шмели" в родных стенах уступили "Крыльям Советов" - 0:1.

В первом тайме на поле была равная борьба. Самарские футболисты сумели забить, однако из-за оффсайда этот гол был отменён. Екатеринбуржцы тоже имели возможности отличиться, но своими моментами не воспользовались.

Во втором тайме Антон Зиньковский убежал один на один, переиграл Илью Помазуна и вывел "Крылья Советов" вперёд. Сравнять счёт "шмелям" не удалось, более того, в концовке встречи "Урал" остался в меньшинстве, Алексей Герасимов получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Как итог - 1:0 в пользу "Крыльев Советов".