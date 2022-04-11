«Синара» идет в чемпионском темпе

"Синара" дважды обыграла "Торпедо" с одинаковым счётом. Фото: Павел Новиков/Пресс-служба МФК "Торпедо"/vk.com/torpedofutsal

Мини-футбольный клуб «Синара» в 17-м туре Суперлиги дважды с одинаковым счетом в гостях обыграл нижегородское «Торпедо» – 8:5 и завершил регулярный сезон на первом месте. Точно так же, как и в прошлом, чемпионском сезоне.

Формально впереди у «Синары» еще один тур – 18-й. В Суперлиге изначально принимало участие девять команд, но самарское «Динамо» объявило о прекращении выступлений в текущем сезоне. А именно с самарцами «Синаре» предстояло играть в заключительном раунде регулярного чемпионата. Теперь «Динамо» засчитают техническое поражение за два матча, и екатеринбуржцы автоматически наберут очки.

Но даже без них «Синара» все равно осталась бы на первом месте. В минувшие выходные команда Евгения Давлетшина встречалась с «соседом» по таблице – нижегородским «Торпедо», занимающим второе место. По сути, это были игры за лидерство в чемпионате и «Синара» со своей задачей справилась. При том что екатеринбургская команда по-прежнему вынуждена играть без капитана и своего лидера Сергея Абрамова, который залечивает травму.

Оба поединка развивались по схожему сценарию: к перерыву счёт был 4:2 в пользу екатеринбургского клуба. Из ярких моментов первого матча стоит отметить красивый гол Антона Соколова в «девятку». Во второй игре при счёте 5:6 «Торпедо» пыталось всеми силами «додавить» своего оппонента, но переломил ход встречи вратарь «Синары» Кирилл Яруллин, который забил прямым ударом из своей же штрафной. Иван Обжорин в подкате пытался спасти ворота, но угодил ногой в штангу. Хорошо, что обошлось без травм.

– Мой гол не стал решающим в этой встрече, – заявил после игры герой эпизода Кирилл Яруллин. – Просто после него можно было выдохнуть. Очень важно, что удалось забить при счёте 6:5, и нам стало попроще действовать.

Две победы над «Торпедо» позволили «Синаре» набрать 63 очка (за 30 игр). У нижегородцев – 54. У «Норильского никеля», идущего третьим, – 52 очка.

– Просто преклоняюсь перед нашими ребятами! В любой ситуации они с честью несут знамя клуба. Неважно, кто играет, в порядке ли лидеры, есть ли опытные ребята – парни выходят и отдают все силы для победы, – отметил главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин.

После 18-го тура (16–17 апреля) будут сформированы пары плей-офф. Туда попадут восемь команд, то есть все, кто играет сейчас в регулярном сезоне. По регламенту первая команда чемпионата – «Синара» – должна сыграть с клубом, занявшим восьмое место. Сейчас это самарское «Динамо», уже не принимающее участие в розыгрыше. На последнем, девятом месте, «Новая генерация» (Сыктывкар). Причём даже в случае двух побед в двух последних играх «Генерация» не сможет подняться с последнего места. Но, по всей видимости, именно они займут место самарцев в плей-офф.