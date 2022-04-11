Стыки близко: «Урал» дома уступил «Крыльям Советов»

Эрик Бикфалви имел хорошую возможность отличиться, но не воспользовался моментом Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» не сумел порадовать своих болельщиков. На «Екатеринбург Арене» «шмели» уступили самарским «Крыльям Советов» в матче 24-го тура чемпионата России – 0:1.

Перед встречей, напомним, «Урал» объявил о снижении цен на билеты, в день игры была весенняя погода, а также местные власти отменили коронавирусные ограничения по заполняемости стадиона: все это способствовало тому, что встреча «Урала» и «Крыльев Советов» стала самой посещаемой в этом сезоне для екатеринбургской команды. Поддержать «шмелей» на трибуны пришли почти 12 тысяч человек, и атмосфера действительно была «доковидная».

Однако добиться положительного результата футболистам «Урала» это не помогло. Матч с «Крыльями Советов», как и ожидалось, получился трудным для обеих команд. Екатеринбуржцы находятся в непростой турнирной ситуации, и очки им нужны в каждом матче. «Крылья Советов» же проиграли два последних матча и приехали в столицу Урала исправлять положение. В первом тайме обе команды имели возможности для того, чтобы открыть счет. Самарцы даже сумели забить, но мяч Гленна Бейла был отменен из-за офсайда. Однако во втором тайме гости уже забили правильный гол: Антон Зиньковский убежал один на один, обыграл Илью Помазуна и отправил мяч в пустые ворота. Сравнять счет и вырвать ничью «Уралу» не удалось, за весь матч екатеринбуржцы так ни разу и не пробили в створ ворот самарской команды. Вдобавок ко всему за пять минут до конца игры хозяева остались в меньшинстве: Алексей Герасимов был удален за две желтые карточки. К финальному свистку счет не изменился: «Крылья Советов» одержали минимальную победу – 1:0.

Это поражение опустило «Урал» на 14-ю строчку в турнирной таблице: у «шмелей», «Уфы» и «Арсенала» одинаковое количество очков (21), но по дополнительным показателям екатеринбуржцы идут выше. «Химки», сенсационно обыгравшие ЦСКА, смогли оторваться на три очка и теперь располагаются на 13-м месте. До конца чемпионата остается шесть матчей, в том числе два из них «Урал» проведет с прямыми конкурентами: «Уфой» и «Арсеналом». Избежать стыковых встреч команде Игоря Шалимова будет крайне сложно, так как отставание от 12-го спасительного места составляет уже четыре очка. В следующем туре «шмели» сыграют на выезде против действующего чемпиона страны – «Зенита». Встреча состоится 16 апреля.