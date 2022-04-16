"Урал" на выезде уступил "Зениту"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" не сумел набрать очки в матче с чемпионом России. В Санкт-Петербурге "шмели" уступили "Зениту" - 1:3.

Уже на десятой минуте в ворота "Урала" был назначен пенальти. Арбитр указал на точку после того, как посмотрел повтор эпизода. Клаудиньо пенальти не реализовал, Илья Помазун отбил удар, но справиться с добиванием не сумел - 1:0. Вскоре отличился ещё один бразилец "Зенита" Юри Альберто. На перерыв команды ушли при счёте 2:0.

Во втором тайме периодами "Урал" владел мячом и пытался создавать моменты у чужих ворот, но забить вновь удалось "Зениту". Артем Дзюба после передачи Дугласа Сантоса сделал счёт 3:0. А через пару минут отличился "Урал": Юрий Железнов красивым ударом поразил ворота Михаила Кержакова. Итоговый счёт - 3:1.