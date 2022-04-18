«Урал» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» потерпел поражение в 25-м туре чемпионата России. «Шмели» на выезде уступили действующему победителю турнира и лидеру таблицы – санкт-петербургскому «Зениту» (1:3).

Обеим командам необходимо было набирать очки в этом матче. «Зенит» подпустил слишком близко московское «Динамо» и не мог себе позволить ошибаться в домашнем матче с «Уралом». А екатеринбуржцам нужно добиваться результата в каждом матче, вне зависимости от статуса соперника.

Но уже по первым минутам игры стало понятно, что в этом матче отнять очки у «Зенита» будет сложно. За пять минут хозяева создали три опасных момента и чудом не вышли вперед. А на десятой минуте петербуржцы получили право на пенальти: Иван Кузьмичев сфолил на Иване Сергееве.Илья Помазун справился с ударом Клаудиньо с точки, но на добивании первым был бразилец, который открыл счет в матче. У «Урала» же в первом тайме мало что получалось в атаке, кроме дальних неточных ударов. Под самый перерыв «Зенит» забил второй мяч: Юри Альберто принял мяч в чужой штрафной и катнул мимо Ильи Помазуна.

Во втором тайме Игорь Шалимов сменил Чингиза Магомадова на Кирилла Колесниченко, а позже поменял Рамазана Гаджимурадова на Юрия Железнова. В какой-то момент игры «Уралу» удалось завладеть инициативой и создавать давление у чужой штрафной площади. Правда, забить удалось вновь хозяевам. Артем Дзюба, вышедший на замену, принял мяч и направил его в угол ворот Помазуна.

Единственным позитивным моментом в матче для «Урала» стал гол Юрия Железнова. Уже при счете 3:0 в пользу «Зенита» полузащитник екатеринбургской команды обыграл на фланге Дугласа Сантоса, а затем решился на дальний удар. Мяч по траектории залетел в верхний угол ворот Михаила Кержакова, и даже фанаты «Зенита» поаплодировали красивому голу Железнова.

«Урал» прогнозируемо уступил команде из Санкт-Петербурга, причем если бы не действия Ильи Помазуна, то счет мог бы быть гораздо крупнее. Пропустив быстрый гол, екатеринбуржцы так и не смогли перестроиться на атакующую игру, а собственные ошибки в обороне привели к тому, что «Зенит» одержал уверенную победу.

Поражение опустило «Урал» на 15-ю позицию в турнирной таблице, и за пять туров до конца чемпионата «шмели» идут в зоне прямого вылета. У команды Игоря Шалимова - 21 очко, столько же у «Арсенала», который идет на последнем месте. Впереди «Уфа» (22 очка) и «Химки» (25 очков), которые находятся в зоне стыковых матчей, а на спасительном 12-м месте располагается «Рубин» (26 очков). Следующий матч для «Урала» можно назвать матчем жизни: 23 апреля «шмели» в Екатеринбурге примут «Уфу», и в этой игре подопечным Игоря Шалимова просто необходима победа, для того чтобы сохранить шансы на спасение от стыковых игр и прямого вылета.