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Спорт / Футбол
19 апреля 2022, 16:55

«Жасмин» расцветает

"Жасмин" начинает новый сезон с победы в Суперкубке

"Жасмин" начинает новый сезон с победы в Суперкубке. Фото: Олег Сунегин

В Свердловской области стартовал новый футбольный сезон. Его открыли Суперкубком: чемпион региона михайловский «Жасмин» сыграл с обладателем Кубка области первоуральским «Динуром». Михайловцы начали с победы – 2:0.

Чемпионат Свердловской области играется по системе «весна-осень» – начнется в апреле и закончится в октябре. Как и чемпионат России в регионе, сезон открывают Суперкубком, где встречаются победители двух турниров – самого первенства и Кубка области.

Чемпионом региона в прошлом сезоне впервые стал михайловский «Жасмин». Клуб был создан в 2013-м. С 2019 года команда собрала полный комплект наград – бронзу, серебро и золото. Причем в прошлом сезоне «Жасмин» выдал потрясающую статистику: за 22 игры – ни единого проигрыша и всего три ничьих. Кроме того, команда одержала победу в межрегиональном этапе Кубка России, которая позволит в этом сезоне сыграть в основной сетке турнира с профессиональными клубами страны.

«Динур» – принципиальный соперник «Жасмина». В 2018-м и 2019 годах первоуральцы дважды подряд стали чемпионами области. В прошлом сезоне команда остановилась на второй строчке в таблице и выиграла Кубок Свердловской области. Интересно, что в 2021 году судьба первого места как раз решалась в очном противостоянии двух клубов в 20-м туре. Победил, как и сейчас, «Жасмин».

Матч за Суперкубок завершился со счетом 2:0. Оба мяча были забиты после перерыва, и оба на счету вышедшего на замену Никиты Артеменко. Он появился на поле на 70-й минуте, а затем за две минуты дважды поразил ворота «Динура».

– Первый гол вышел курьезным, выполнял передачу на Никиту Сорокина, но он то ли специально не перенаправил мяч в сетку, то ли другая причина – мяч по приходящей траектории пролетел мимо него и вратаря. Ничего особенного. Второй гол оказался более футбольным, получил от Никиты своевременную передачу и в два касания реализовал момент, – рассказал Никита Артеменко. – Входить в сезон с победы всегда приятнее, чем с поражения.

Свой первый тур в чемпионате области «Жасмин» проведёт 1 мая против «ТрубПрома» (Первоуральск). Всего в розыгрыше первенства региона примут участие 11 команд.

Участники чемпионата области

«Урал-УрФА» (Екатеринбург)

«Аякс» (Екатеринбург)

«Триумф» (Алапаевск)

«Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар)

«ТрубПром» (Первоуральск)

«Титан» (Верхняя Салда)

«ФК «Синара» (Каменск-Уральский)

«Северский Трубник» (Полевской)

«Динур» (Первоуральск)

«Жасмин» (Михайловск)

FDV (Березовский)

Первый тур:

30 апреля

13:30 – «Урал-УрФА» – «Горняк-ЕВРАЗ»

15:00 – «Северский Трубник» – «Триумф»

17:00 – «Аякс» – «Динур»

17:00 – FDV – «ФК «Синара»

1 мая

17:00 – «Жасмин» – «ТрубПром»

  • Опубликовано в №69 от 20.04.2022

Областная газета Свердловской области
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