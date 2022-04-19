«Жасмин» расцветает

В Свердловской области стартовал новый футбольный сезон. Его открыли Суперкубком: чемпион региона михайловский «Жасмин» сыграл с обладателем Кубка области первоуральским «Динуром». Михайловцы начали с победы – 2:0.
Чемпионат Свердловской области играется по системе «весна-осень» – начнется в апреле и закончится в октябре. Как и чемпионат России в регионе, сезон открывают Суперкубком, где встречаются победители двух турниров – самого первенства и Кубка области.
Чемпионом региона в прошлом сезоне впервые стал михайловский «Жасмин». Клуб был создан в 2013-м. С 2019 года команда собрала полный комплект наград – бронзу, серебро и золото. Причем в прошлом сезоне «Жасмин» выдал потрясающую статистику: за 22 игры – ни единого проигрыша и всего три ничьих. Кроме того, команда одержала победу в межрегиональном этапе Кубка России, которая позволит в этом сезоне сыграть в основной сетке турнира с профессиональными клубами страны.
«Динур» – принципиальный соперник «Жасмина». В 2018-м и 2019 годах первоуральцы дважды подряд стали чемпионами области. В прошлом сезоне команда остановилась на второй строчке в таблице и выиграла Кубок Свердловской области. Интересно, что в 2021 году судьба первого места как раз решалась в очном противостоянии двух клубов в 20-м туре. Победил, как и сейчас, «Жасмин».
Матч за Суперкубок завершился со счетом 2:0. Оба мяча были забиты после перерыва, и оба на счету вышедшего на замену Никиты Артеменко. Он появился на поле на 70-й минуте, а затем за две минуты дважды поразил ворота «Динура».
– Первый гол вышел курьезным, выполнял передачу на Никиту Сорокина, но он то ли специально не перенаправил мяч в сетку, то ли другая причина – мяч по приходящей траектории пролетел мимо него и вратаря. Ничего особенного. Второй гол оказался более футбольным, получил от Никиты своевременную передачу и в два касания реализовал момент, – рассказал Никита Артеменко. – Входить в сезон с победы всегда приятнее, чем с поражения.
Свой первый тур в чемпионате области «Жасмин» проведёт 1 мая против «ТрубПрома» (Первоуральск). Всего в розыгрыше первенства региона примут участие 11 команд.
Участники чемпионата области
«Урал-УрФА» (Екатеринбург)
«Аякс» (Екатеринбург)
«Триумф» (Алапаевск)
«Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар)
«ТрубПром» (Первоуральск)
«Титан» (Верхняя Салда)
«ФК «Синара» (Каменск-Уральский)
«Северский Трубник» (Полевской)
«Динур» (Первоуральск)
«Жасмин» (Михайловск)
FDV (Березовский)
Первый тур:
30 апреля
13:30 – «Урал-УрФА» – «Горняк-ЕВРАЗ»
15:00 – «Северский Трубник» – «Триумф»
17:00 – «Аякс» – «Динур»
17:00 – FDV – «ФК «Синара»
1 мая
17:00 – «Жасмин» – «ТрубПром»
- Опубликовано в №69 от 20.04.2022