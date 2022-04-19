«Жасмин» расцветает

"Жасмин" начинает новый сезон с победы в Суперкубке. Фото: Олег Сунегин

В Свердловской области стартовал новый футбольный сезон. Его открыли Суперкубком: чемпион региона михайловский «Жасмин» сыграл с обладателем Кубка области первоуральским «Динуром». Михайловцы начали с победы – 2:0.

Чемпионат Свердловской области играется по системе «весна-осень» – начнется в апреле и закончится в октябре. Как и чемпионат России в регионе, сезон открывают Суперкубком, где встречаются победители двух турниров – самого первенства и Кубка области.

Чемпионом региона в прошлом сезоне впервые стал михайловский «Жасмин». Клуб был создан в 2013-м. С 2019 года команда собрала полный комплект наград – бронзу, серебро и золото. Причем в прошлом сезоне «Жасмин» выдал потрясающую статистику: за 22 игры – ни единого проигрыша и всего три ничьих. Кроме того, команда одержала победу в межрегиональном этапе Кубка России, которая позволит в этом сезоне сыграть в основной сетке турнира с профессиональными клубами страны.

«Динур» – принципиальный соперник «Жасмина». В 2018-м и 2019 годах первоуральцы дважды подряд стали чемпионами области. В прошлом сезоне команда остановилась на второй строчке в таблице и выиграла Кубок Свердловской области. Интересно, что в 2021 году судьба первого места как раз решалась в очном противостоянии двух клубов в 20-м туре. Победил, как и сейчас, «Жасмин».

Матч за Суперкубок завершился со счетом 2:0. Оба мяча были забиты после перерыва, и оба на счету вышедшего на замену Никиты Артеменко. Он появился на поле на 70-й минуте, а затем за две минуты дважды поразил ворота «Динура».

– Первый гол вышел курьезным, выполнял передачу на Никиту Сорокина, но он то ли специально не перенаправил мяч в сетку, то ли другая причина – мяч по приходящей траектории пролетел мимо него и вратаря. Ничего особенного. Второй гол оказался более футбольным, получил от Никиты своевременную передачу и в два касания реализовал момент, – рассказал Никита Артеменко. – Входить в сезон с победы всегда приятнее, чем с поражения.

Свой первый тур в чемпионате области «Жасмин» проведёт 1 мая против «ТрубПрома» (Первоуральск). Всего в розыгрыше первенства региона примут участие 11 команд.

Участники чемпионата области «Урал-УрФА» (Екатеринбург) «Аякс» (Екатеринбург) «Триумф» (Алапаевск) «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) «ТрубПром» (Первоуральск) «Титан» (Верхняя Салда) «ФК «Синара» (Каменск-Уральский) «Северский Трубник» (Полевской) «Динур» (Первоуральск) «Жасмин» (Михайловск) FDV (Березовский)

Первый тур: 30 апреля 13:30 – «Урал-УрФА» – «Горняк-ЕВРАЗ» 15:00 – «Северский Трубник» – «Триумф» 17:00 – «Аякс» – «Динур» 17:00 – FDV – «ФК «Синара» 1 мая 17:00 – «Жасмин» – «ТрубПром»