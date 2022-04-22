Экс-редактор радиостанции "Эхо Москвы в Екатеринбурге" стал советником президента ФК "Урал"

Фото: Из личного архива Максима Путинцева

В футбольном клубе "Урал" произошли кадровые перестановки. Советником по связям с общественностью президента клуба Григория Иванова был назначен экс-редактор радиостанции "Эхо Москвы в Екатеринбурге" Максим Путинцев.

Как рассказал "Областной газете" источник в клубе, Максим Путинцев будет ответственным за общение со СМИ, популяризацию клуба, создание информационных поводов. Отметим, что Максим официально занял свой пост после матча "Урала" с ЦСКА. "Максим - известный человек в медиасреде Екатеринбурга и Свердловской области. Его опыт, связи и знания должны помочь футбольному клубу "Урал", - отметил источник "Областной газеты".

Пресс-служба команды, непосредственным начальником которой будет Максим Путинцев, сохранит свои места в полном объеме. Пресс-секретарем команды по-прежнему будет Павел Завьялов.