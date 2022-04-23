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23 апреля 2022, 18:07

"Урал" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" одержал важную победу в чемпионате России. На своем поле "шмели" обыграли "Уфу" - 2:1.

В первом тайме екатеринбуржцы действовали первым номером, создавали много моментов и сумели выйти вперёд. Эрик Бикфалви красивым ударом через себя в падении открыл счёт в матче.

Во втором тайме "Урал" провел ещё одну отличную атаку, которую точным ударом завершил Даниэль Мишкич и сделал счёт 2:0. Без нервной концовки не обошлось: лучший бомбардир Премьер-лиги Гамид Агаларов отыграл один мяч, но на большее "Уфы" не хватило. 2:1 - екатеринбуржцы одержали важнейшую победу в борьбе за выживание.

Областная газета Свердловской области

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