«Урал» впервые победил в 2022 году

Эрик Бикфалви (слева) и Даниэль Мишкич принесли "Уралу" победу над "Уфой". Фото: Пресс-служба "Урала"

Екатеринбургский «Урал» сумел прервать безвыигрышную серию из семи встреч. На своем поле «шмели» оказались сильнее «Уфы» в важном с турнирной точки зрения матче – 2:1.

Весенняя часть сезона складывается для подопечных Игоря Шалимова не лучшим образом. С момента возобновления чемпионата до игры с «Уфой» екатеринбуржцы провели семь матчей, в пяти из которых проиграли, а в еще в двух сыграли вничью. Более того, все три домашние игры «Урал» провел без забитых голов: минимально уступил «Химкам» и «Крыльям Советов» (0:1) и добился нулевой ничьей с «Ахматом». Команда Игоря Шалимова откатилась вниз турнирной таблицы и вынуждена бороться за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Поэтому игра с «Уфой» была принципиальной, уфимцы обходили «шмелей» на одно очко, поэтому «Уралу» жизненно необходима была эта победа. Интересно, что Игорь Шалимов пошел ва-банк, отступил от привычной оборонительной схемы с тремя центральными защитниками и сделал акцент на атаку. С первых минут екатеринбуржцы завладели инициативой и стали создавать моменты у чужих ворот. Самым активным был Эрик Бикфалви, который уже к 20-й минуте имел три возможности для того, чтобы открыть счет. И румын все же добился своего: в середине первого тайма Юрий Железнов сделал навес в штрафную соперника, откуда Эрик пробил красивым ударом через себя и вывел «Урал» вперед. Вообще, первые 45 минут в исполнении екатеринбургской команды – один из лучших таймов в этом сезоне. Владение мячом, короткие пасы, комбинации, прессинг при потере – «Урал» совершенно не выглядел командой, которая занимает одно из последних мест в чемпионате.

В начале второго тайма екатеринбуржцы увеличили свой отрыв. Даниэль Мишкич начал атаку «Урала», получил передачу от Вячеслава Подберезкина и поразил ворота Александра Беленова, забив свой первый гол за екатеринбургскую команду. Ближе к концовке матча «Урал» отдал инициативу, «Уфа» создала несколько опасных моментов, один из которых сумела реализовать: лучший бомбардир Премьер-лиги Гамид Агаларов забил свой 17-й мяч в чемпионате. Но на большее «Уфы» не хватило: «Урал» удержал победный счет и добился важной победы – 2:1.

Екатеринбуржцы покинули зону прямого вылета и сейчас располагаются на 14-й строчке в таблице, имея в активе 24 очка. Впереди – «Химки» и «Нижний Новгород», у которых по 28 очков, у «Рубина» – 29 очков. В следующем туре «шмели» сыграют с московским «Динамо», встреча пройдет в Москве 30 апреля.