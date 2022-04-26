«Синара» начинает путь к золотому дублю

Фото: Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольный клуб «Синара» сегодня начнет выступление в плей-офф чемпионата России. В соперниках у команды Евгения ДАВЛЕТШИНА будет «Новая генерация» из Сыктывкара.

В нынешнем сезоне у «Синары» из-за выступления в Лиге чемпионов, Кубке России и чемпионате страны график был очень плотным. На старте регулярного чемпионата Суперлиги екатеринбуржцы теряли очки, из-за чего долгое время шли в числе догоняющих в турнирной таблице. Однако вторую половину регулярки «Синара» провела уверенно, подключая к матчам молодежь из собственной академии. Победы в заключительных турах над принципиальными конкурентами из «Тюмени» и «Торпедо» позволили екатеринбургской команде занять первое место в турнирной таблице и получить в соперники по плей-офф «Новую генерацию». Именно с командой из Сыктывкара «Синара» начинает свой путь к золотому дублю: в этом сезоне команда Евгения Давлетшина выиграла Кубок России, а теперь вступает в борьбу за победу в чемпионате страны в ранге действующих триумфаторов турнира.

Команда из Сыктывкара заняла девятую строчку из девяти команд и не должна была пробиться в плей-офф, но из-за того, что «Динамо-Самара» снялось с чемпионата из-за финансовых проблем, «Новая генерация» все же попала в игры на вылет. В текущем сезоне «Синара» и «Новая генерация» встречались между собой четыре раза. В Сыктывкаре первый матч завершился вничью – 5:5, а во втором команда Евгения Давлетшина одержала победу – 6:2. В Екатеринбурге «Синара» дважды оказалась сильнее – 7:6 и 6:1.

– Первое место в регулярном чемпионате – это, конечно, здорово, но особо я бы акцент на этом не делал, ведь впереди плей-офф. «Новая генерация» – очень непростая команда, молодая, бегущая, со своим рисунком игры. Вообще, в плей-офф игры отличаются, ведь каждый матч очень важен. Я думаю, что нам предстоят очень серьезные игры, все-таки на кону выход в полуфинал. Начинается все самое интересное, к чему мы шли весь сезон, а кто на что способен – увидим в игре, – сказал один из ключевых игроков «Синары» Никита Фахрутдинов.

В других четвертьфинальных матчах чемпионата России сойдутся «Торпедо» и «Газпром-Югра», «Тюмень» и «КПРФ», «Норильский Никель» и «Ухта».

Календарь Четвертьфинальная серия продлится до трех побед. 27 апреля. Екатеринбург. 13:00. «Синара» – «Новая генерация».

28 апреля. Екатеринбург. 13:00. «Синара» – «Новая генерация».

2 мая. Сыктывкар. «Новая генерация» – «Синара».

3 мая (если понадобится). Сыктывкар. «Новая генерация» – «Синара».

7 мая (если понадобится). Екатеринбург. «Синара» – «Новая Генерация».