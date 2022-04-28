«Синара» дважды обыграла «Новую генерацию» в четвертьфинале Суперлиги

Игрок "Синары" Дмитрий Прудников вернулся после травмы и забил первый гол команды в плей-офф. Фото: В. Латышев/Пресс-служба МФК "Синара"

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» повел в серии 1/4 финала российской Суперлиги против «Новой генерации» (Сыктывкар) со счетом 2:0.

«Синаре» как победителю регулярного чемпионата по регламенту плей-офф досталась последняя команда в таблице. Вообще, в следующую стадию должны были пройти восемь команд, но самарское «Динамо» снялось с розыгрыша и «Новая генерация» попала в плей-офф с девятого места.

В первой игре «Синара» оставила свои ворота в неприкосновенности – победа 3:0. Стоит отметить возвращение на паркет после травмы Дмитрия Прудникова. Именно он забил первый гол. Мячи на свой счет также записали Антон Соколов и Валерий Демин.

Вторая игра в Екатеринбурге, казалось, пройдет гладко. «Синара» к середине второго тайма вела 4:1. На 18-й минуте счет стал 5:2, после чего «Новая генерация» стала подключать к игре в поле вратаря, стала активнее работать с мячом и забила быстрый гол. За минуту до конца встречи счет стал совсем опасным – 5:4. Причем «Генерация» имела шанс выравнять положение, но команду спас голкипер Зураб Калмахелидзе. Времени отыграться у гостей уже не было, счет так и остался 5:4.

– В начале второго тайма увеличили отрыв – 4:1. Пытались и дальше играть в свою игру, но соперник переломил ход матча за счет замены Агаджанова на Кригера, – сказал после матча главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. – Последний стал уже постоянно подключаться на нашу половину поля – из-за чего нас прижали, и мы не смогли наладить контригру. Мы немного неправильно сыграли в сложившейся ситуации и из-за этого пропустили несколько голов. Но ребята молодцы, что выиграли. Задачу, которую ставили на эти две игры, мы выполнили.

Теперь «Синара» 2 мая проведет третий поединок в серии в Сыктывкаре. В случае победы команда попадет в полуфинал Суперлиги. В случае поражения команды сыграют 3 мая (также в Сыктывкаре). Пятый матч, если потребуется, состоится 7 мая в Екатеринбурге.