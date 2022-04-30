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30 апреля 2022, 18:03

"Урал" на выезде обыграл "Динамо"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" одержал вторую победу подряд в чемпионате России. В Москве команда Игоря Шалимова оказалась сильнее московского "Динамо" - 3:1.

Начало встречи осталось за хозяевами, которые завладели преимуществом и сумели довольно быстро открыть счёт: Арсен Захарян дальним ударом поразил ворота Ильи Помазуна. Однако ещё до перерыва "Урал" не только сравнял счёт, но и вышел вперёд. Сначала Эрик Бикфалви открылся под передачу Лео Гогличидзе и вколотил мяч под перекладину. А затем Даниэль Мишкич ворвался в чужую штрафную и поразил ближний угол ворот Антона Шунина. 

Во втором тайме "Уралу" удалось увеличить свое преимущество. "Шмели" провели ещё одну классную атаку, которую Эрик Бикфалви завершил точным ударом - 3:1. Москвичам удалось один мяч отыграть" Клинтон Нжи сократил отставание "Динамо" до минимума, но "Урал" все же удержал победный счёт и заработал важные три очка - 3:2.

Областная газета Свердловской области

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