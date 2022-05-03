Российскую сборную по футболу отстранили от участия в еврокубках

Помимо этого УЕФА признал неприемлемой заявку Российского футбольного союза на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах. Фото: пресс-служба УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) принял решение отстранить российскую сборную от участия в Лиге наций в сезоне 2022/2023. Российские футболисты должны были выступать во втором по силе дивизионе в группе В, где находятся также Исландия, Албания и Израиль.

Как говорится на сайте UEFA, Россия автоматически займет четвертое место в группе 2 лиги B, а по завершении группового этапа сборная займет итоговое 16-е место среди всех команд лиги В и будет понижена в классе. Молодежной сборной не позволят провести четыре заключительных матча, хотя Россия занимала второе место в турнирной таблице по итогам шести игр.

Женскую команду также отстранили от Евро-2022, а мужская сборная не сможет принять участие в квалификационном турнире на чемпионат мира 2024 года.

Помимо этого УЕФА признал неприемлемой заявку Российского футбольного союза на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах.

"Исполком УЕФА объявил заявку, поданную РФС на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов, неприемлемой в соответствии со статьей 16.02 Регламента подачи заявок на финалы и финальные этапы турниров УЕФА, в которой говорится, что "каждый участник должен гарантировать, что он не действует способом, который может дискредитировать УЕФА, любого члена организации или европейский футбол", — говорится в сообщении.

Принимающие страны на чемпионаты Европы в 2028 и 2032 годах будут определены в следующем году. Среди кандидатов значатся Турция, Великобритания и Италия.

Напомним, что в феврале российская сборная была отстранена FIFA и UEFA от участия в международных соревнованиях в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Кроме того, в конце апреля Международная федерация хоккея (IIHF) отказала России в праве принимать в 2023 году чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.