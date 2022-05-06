В ФИФА обсуждают идею сокращения продолжительности футбольного матча до 60 минут

Предлагается останавливать секундомер, если мяч выходит из игры, в случае травмы игрока и ряде других ситуаций. Фото: Павел Ворожцов

Международная федерация футбола и Международный совет футбольных ассоциаций изучают возможность сокращения матча с 90 до 60 минут и введения чистого игрового времени.

По словам бывшего арбитра ФИФА Марка Клаттенбурга, во время работы он часто получал жалобы от футболистов из-за того, что добавлял к основному времени матча слишком много или слишком мало минут, передает "Коммерсант".

По словам Клаттенбурга, предлагается останавливать секундомер, если мяч выходит из игры, в случае травмы игрока, а также когда судья выносит предупреждение или разговаривает с кем-либо.