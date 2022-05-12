Компания Nike расторгла контракт с ФК "Урал"

ФК "Урал" сотрудничал с компанией Nike последние два сезона. Фото: Павел Ворожцов

Американская компания Nike объявила о прекращении сотрудничества с футбольным клубом "Урал". Президент клуба Григорий Иванов сказал, что доигрывать сезон уральцы будут в прежней экипировке.

"У нас есть предложения по другим фирмам, но у нас есть договоры. Будем смотреть, как все будет происходить. Есть масса фирм, которые готовы поставлять экипировку", — передает слова Григория Иванова газета "Коммерсантъ".

Отметим, что ФК "Урал" сотрудничал с компанией Nike последние два сезона. К слову, сегодня также стало известно, что американский производитель спортивных товаров разорвал контракт с московским "Спартаком", сотрудничество с которым длилось с 2005 года.

Причины разрыва контрактов связаны с отстранением футболистов российских клубов от участия в Еврокубках.