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12 мая 2022, 21:51

"Синара" уступила "Газпрому-Югре" в первом матче полуфинала чемпионата России

Фото: Пресс-служба "Синары"

Фото: Пресс-служба "Синары"

Екатеринбургская "Синара" неудачно начала полуфинальную серию чемпионата России по мини-футболу. Команда Евгения Давлетшина уступила "Газпрому-Югре" - 2:5.

"Синара" решила проводить домашние матчи в Тюмени из-за реконструкции ДИВСа в Екатеринбурге. Но поддержка трибун не помогла екатеринбуржцам в первом матче. Уже в первом тайме "Газпром-Югра" дважды отличился: сначала экс-игрок "Синары" Николай Шистеров открыл счет, а затем ассистировал на Щимбу - 2:0.

Во втором тайме гостям удалось забить третий мяч, после чего "Синара" включилась в игру и сократила отставание до минимума: отличились Антон Соколов и Павел Карпов. Но гости сумели забить два мяча в пустые ворота екатеринбуржцев в концовке встречи и вырвать победу - 5:2.

Отметим, что из-за травмы в матче не принимал участие капитан "Синары" Сергей Абрамов. Завтра команды проведут второй матч серии.

Областная газета Свердловской области

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