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13 мая 2022, 21:48

«Синара» уступила во втором полуфинальном матче плей-офф Суперлиги

Счет в серии стал 2:0 в пользу "Газпром-Югры"

Счет в серии стал 2:0 в пользу "Газпром-Югры". Фото: В. Латышев/МФК "Синара"

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» проиграл второй матч полуфинальной серии российской Суперлиги против «Газпром-Югры» со счетом 4:5.

Выявлять сильнейшего пришлось в овертайме. Основное время завершилось со счетом 4:4. «Синара» выровняла положение почти в самой концовке второго тайма – отличился Антон Соколов. В первый отрезок добавленного времени голов не было. За две минуты до конца второго доптайма Вилиан забил дальним ударом в девятку и поставил точку в матче – 5:4 в пользу «Газпром-Югры».

Напомним, что «Синара» проиграла и первый матч полуфинальной серии со счетом 2:5. Таким образом, итоговый счет в противостоянии двух команд стал 2:0 в пользу югорчан.

Третья игра состится 17 мая в Югорске.

Областная газета Свердловской области

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