ФК "Урал" разгромил на своем поле казанский "Рубин"

"Урал" забил "Рубину" три мяча. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России в Екатеринбурге обыграл казанский "Рубин" со счетом 3:0. Эрик Бикфалви оформил дубль.

Счет был открыт в первом тайме. Забил свой очередной гол главный бомбардир "Урала" Эрик Бикфалви. После скидки от Олега Шатова румынский игрок отправил мяч в дальний угол ворот Юрия Дюпина. На 27-й минуте тот же Бикфалви мог забить второй гол. Он убежал один на один, но не смог переиграть вратаря.

Во втором тайме на 56-й минуте Олег Шатов забил свой первый матч после возвращения в "Урал". Последний раз за екатеринбургскую команду он забивал 3 октября 2011 года владимирскому "Торпедо". Точку в мате поставил Эрик Бикфалви — после дальнего удара Рафала Аугустыняка он подставил ногу и срезал мяч в ворота.

Эрик Бикфалви забил десятый гол в нынешнем сезоне. Он установил личный рекорд результативности в Российской премьер-лиге.

За тур до конца чемпионата "Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице с 30-ю очками. Заключительный матч сезона уральская команда сыграет 21 мая на выезде против тульского "Арсенала".

"Урал" не вылетит на прямую из РПЛ. Команда набрала 30 очков, и даже в случае поражения в заключительной игре клуб не опустится ниже 14-го места.