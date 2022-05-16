Лучший матч сезона в нужный момент

Олег Шатов забил свой первый гол после возвращения в «Урал». Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» одержал важнейшую победу в рамках чемпионата России. В предпоследнем туре екатеринбуржцы разгромили на своем поле казанский «Рубин» (3:0) и покинули зону стыковых матчей.

Игра против казанского клуба имела очень важное турнирное значение. Перед встречей «Рубин» опережал «Урал» на два очка, в случае победы подопечные Игоря Шалимова могли опередить соперников и уйти из зоны стыковых матчей. У команды Леонида Слуцкого в весенней части чемпионата дела идут не самым лучшим образом: до встречи с «Уралом» «Рубин» провел 10 матчей, в которых потерпел семь поражений. «Шмели» же, напротив, в последних играх показывали хорошую игру и добивались положительного результата: одна выездная победа над «Динамо» чего стоит.

Игорь Шалимов не стал ничего менять в стартовом составе, в последних матчах «Урал» перешел на более атакующую схему с двумя центральными защитниками вместо трех, и игра команды в атаке заметно преобразилась. Хорошую форму набрал Олег Шатов, для которого встреча против «Рубина» была принципиальной: именно из Казани Олег перебрался в Екатеринбург. В первом тайме инициатива была полностью на стороне «Урала»: хозяева владели мячом, создавали моменты у чужих ворот, один из которых сумели реализовать. Олег Шатов поборолся в штрафной площади «Рубина», мяч отскочил к Эрику Бикфалви, который точным ударом отправил его в угол ворот Юрия Дюпина. До перерыва румынский нападающий мог оформить дубль, но не реализовал выход один на один.

Во втором тайме «Урал» продолжил уверенно играть. Команда получала удовольствие от матча, играла ярко в атаке, а местами даже очень эффектно. Голы не заставили себя ждать. На 57-й минуте екатеринбуржцы заработали штрафной, с которого Олег Шатов не стал выполнять подачу, а решился на хитрый удар низом. Мяч пролетел через всю штрафную площадь, не задел никого из игроков и оказался в сетке ворот «Рубина». Последний раз за екатеринбургскую команду Олег забивал 3 октября 2011 года владимирскому «Торпедо».

А на 71-й минуте встречи екатеринбуржцы забили третий мяч. Юрий Железнов скинул мяч под удар Рафала Августыняка, а Эрик Бикфалви по-хоккейному подставил ногу и переправил мяч в ворота Юрия Дюпина.

«Урал» одержал крупную победу над «Рубином» со счетом 3:0. За тур до окончания чемпионата екатеринбуржцы переместились на спасительную 12-ю позицию в турнирной таблице. Во-первых, «Урал» уже точно обезопасил себя от прямого вылета и не опустится ниже 14-го места: точно вылетит в ФНЛ тульский «Арсенал», второй вылетевшей командой станет или «Уфа», «Химки» или «Рубин». Во-вторых, «Урал» теперь в выгодном положении и может не смотреть на результаты других команд в случае победы в последнем туре над «Арсеналом»: три очка в игре с тульской командой помогут «Уралу» остаться без стыковых матчей и сохранить прописку в ФНЛ.

Игра «Урала» с тульским «Арсеналом» состоится 21 мая и начнется в 19:00 по уральскому времени. Отметим, что все матчи последнего тура чемпионата России начнутся в одно время.

Рекорд Эрика Румынский нападающий «Урала» Эрик Бикфалви в свои 34 года продолжает быть главной атакующей силой екатеринбургской команды в атаке. Более того, матч с «Рубином» стал для него рекордным. Два мяча в ворота казанской команды довели личный показатель Эрика до 10 мячей за сезон. Все десять голов он забил в рамках чемпионата России, что является для него лучшим личным показателем за все время выступления в РПЛ. В прошлом сезоне на счету Бикфалви было также десять забитых голов, но семь он забил в чемпионате страны, а три – в Кубке России. Более того, румын приблизился к легендарному рекорду Юрия Матвеева по голам за екатеринбургскую команду в чемпионатах России. На счету Юрия Александровича 42 мяча в 73 матчах, у Эрика Бикфалви – 41 гол в 136 матчах.

Расширению не быть Идею с расширением Премьер-лиги до 18 команд, по всей видимости, отложили до лучших времен. Как стало известно «Областной газете», изначально расширение действительно планировалось: прямой вылет из РПЛ хотели отменить на этот сезон, две лучшие команды ФНЛ зашли бы в элитный дивизион напрямую, а в стыковых матчах должны были сыграть 15-я и 16-я команды РПЛ с 3-й и 4-й командами ФНЛ. Однако за тур до конца чемпионата никакой официальной информации в клубах по этому поводу нет, а значит, велика вероятность, что элитный дивизион не будут расширять и матч «Урала» в Туле будет определяющим для команды.

Разгромные победы «Урала» Такие результативные победы от «Урала» встречаются не часто. В российской Премьер-лиге «шмели» побеждали с разницей в три мяча всего четыре раза. 17 марта 2018 года екатеринбуржцы отправились на Дальний Восток в гости к клубу «СКА-Хабаровск» и одержали уверенную победу со счетом 3:0: дублем отметился Владимир Ильин, еще один мяч на свой счет записал Отман Эль Кабир. 21 июля 2019 года «Урал» на своем поле разгромно обыграл грозненский «Ахмат» – 3:0. Тогда отличились Владимир Ильин, Отман Эль Кабир и Юрий Бавин. А в последнем матче осенней части нынешнего сезона, которая состоялась 11 декабря 2021 года, команда Игоря Шалимова крупно обыграла на выезде «Ростов» – 4:1. Дублем отметился Рамазан Гаджимурадов, по голу на свой счет записали Арсен Адамов и Эрик Бикфалви.

Комментарии Главный тренер «Урала» Игорь ШАЛИМОВ на послематчевой пресс-конференции поблагодарил своих футболистов за победу: – Впечатления наилучшие и позитивные. Добились результата, который нам нужен был, но надо сказать, что стыков мы еще не избежали – у нас еще одна игра. В раздевалке было радостно, мы выдохнули наконец-то. Доволен качеством игры, результатом. Помазун – молодец. Вытащил удар со стандарта во втором тайме. Также еще раз надо сказать спасибо болельщикам, потому что сезон выдался тяжелейший. Никакого негатива, свиста во время и после игр не было с их стороны, а только поддержка, всё было тепло и горячо. Это была наша лучшая игра в сезоне по игре и по результату. Последние четыре игры было качество, включая игру со «Спартаком». После того, как мы перестроились на четыре защитника, как Шатов набрал форму и начал играть «десятку», у нас добавился один игрок в середине, и я подумал, что это наше направление и нам необходимо стремиться так играть, потому что это интересно смотреть болельщикам. Команда на поле получила удовольствие, мне кажется, что это важно для футболистов. Лучшим игроком встречи «Урал» – «Рубин» был признан Олег ШАТОВ. Полузащитник получил награду от лиги, но сам признался, что для него важнее – победа. – Я никогда на индивидуальные награды внимания не обращаю – только на командные взаимодействия и на результат. И в этот раз можно поздравить всю команду. Все – молодцы. В такой сложной ситуации, когда любая ошибка может закончить игру и перенести ее в другое русло, мы смогли действовать как команда, как единое целое. Показали атакующий, зрелищный футбол, и болельщики получили удовольствие от футбола. Мы были сильнее «Рубина» по всем статьям и заслуженно победили, – отметил Олег Шатов.