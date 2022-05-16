«Синара» в полуфинале Суперлиги уже дважды проиграла «Газпрому-Югре»

"Синара" проигрывает в серии 0:2. Фото: В.Латышев/МФК "Синара"

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» проиграл два матча в полуфинальной серии Суперлиги против «Газпрома-Югры». Поединки завершились со счетом 4:5 и 2:5. Теперь команде нужно выигрывать, чтобы продолжить борьбу за финал.

«Синара» проводит свои домашние игры в Тюмени. Из-за ремонта екатеринбургского ДИВСа команда переехала играть к географическим соседям. Домашние матчи регулярного чемпионата «Синара» проводила в своем манеже на ВИЗе, но там нет трибун и на поддержку болельщиков рассчитывать было нельзя. А еще зал в Тюмени для «Синары», можно сказать, счастливый. Именно там в прошлом году команда выиграла золотые медали Суперлиги, вернув себе звание чемпиона спустя одиннадцать лет.

Но пока поддержка трибун и счастливый паркет не приносят нужного эффекта. В первом матче «Синара» проигрывала к перерыву 0:2. В начале второго тайма команда сразу пропустила третий, но сумела забить два мяча. При счете 2:3 казалось, что екатеринбуржцы смогут вернуться, «дожать» соперника и перевести игру хотя бы в овертайм. Но Антон Соколов не реализовал десятиметровый удар, а потом «Газпром-Югра» забила два гола за три минуты. «Синара» никак не могла пробить вратаря югорчан Звиада Купатадзе, который в 42 года поймал на площадке настоящий кураж.

Во второй полуфинальной игре тренерский штаб Евгения Давлетшина поменял вратаря, и на площадке появился молодой голкипер Кирилл Яруллин. На перерыв команды ушли с минимальным перевесом «Синары» – 3:2. Отличились у екатеринбуржцев Максим Герасимов, Дмитрий Прудников и Глеб Тимошенко. Но «Газпром-Югра» в начале второго тайма действовала активнее и дважды поразила ворота Кирилла Яруллина. «Синара» выровняла положение почти в самой концовке второго тайма – забилАнтон Соколов.

Игра перешла в овертайм. Дело уже шло к серии пенальти, но за две минуты до конца второго доптайма Вилиан красивым дальним ударом забил в «девятку» и поставил точку в матче, потому что времени отыграться уже не было.

«Синара» по-прежнему вынуждена играть без своего лидера - Сергея Абрамова. Сергей залечивает травму и пока наблюдает за игрой с трибуны. В концовке второй встречи получил повреждение важный игрок основы Никита Фахрутдинов. Ему оказывали помощь, а потом Никита покинул паркет заметно прихрамывая. Если так, то у «Синары» весьма не кстати еще одна важная потеря перед решающими матчами.

– Могу констатировать, что были близки к победе, но не смогли ее добиться, – сказал после второй игры главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. – Играли хорошо, особенно первый тайм. Но, опять же, нам не хватило концентрации в эпизодах с пропущенными голами, не хватило правильных действий в обороне, особенно последний гол, который мы пропустили вследствие позиционной ошибки. Пока серия не закончилась, я обещаю, что мы будем до последнего цепляться за результат. Да, обидно, мы проиграли два матча в Тюмени, но серия же еще продолжается.

Матч ответной серии из трех побед состоится в Югорске сегодня, 17 мая, в 18.30 по уральскому времени. В случае победы «Синары» четвертый матч будет сыгран 18 мая там же.