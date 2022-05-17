"Синара" уступила "Газпрому-Югре" и не сумела пробиться в финал чемпионата России

Фото: пресс-служба мини-футбольного клуба "Синара"

Мини-футбольный клуб "Синара" не сумел пробиться в финал чемпионата России. В третьем матче полуфинальной серии команда Евгения Давлетшина уступила "Газпрому-Югре" — 1:6.

В первом тайме долгое время команды не могли открыть счет. Но в концовке "Газпрому" удалось забить трижды. После перерыва у "Синары" мало что получалось, "Газпром" продолжал контролировать игру и забил еще три мяча. В самом конце встречи Антон Соколов отыграл один мяч, но на итоговый результат это не повлияло — 6:1.

Таким образом, "Синара" не сумела пробиться в финал. В первых двух встречах "Газпром" одержал победы со счетом 5:2 и 5:4.