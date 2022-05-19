"Урал" - за расширение Премьер-лиги. Решение примет Исполком РФС

Фото: пресс-служба "Урала"

До завершения сезона в Российской футбольной премьер-лиге остался всего один тур. Сейчас руководство лиги, представители клубов, а также Российский футбольный союз должны принять решение о будущем элитного дивизиона и планах на следующий сезон.

В апреле стало известно, что УЕФА отстранила российские клубы от участия в Еврокубках. Это значит, что ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы, ни Лиги конференций в следующем сезоне отечественным клубам не видать. В связи с этим встал вопрос об увеличении матчей внутри России.

На заседании представителей РПЛ и клубов предлагались различные варианты для дальнейшего развития событий. Три из них были отобраны и вынесены на заседание Испоклома РФС, где и будет принято окончательное решение.

Вариант первый. В Премьер-лиге останется 16 команд, при этом обмен командами с ФНЛ останется прежним, с прямым вылетом из РПЛ и стыковыми матчами. Плюсом добавится новый турнир, формат которого находится на стадии обсуждения - Кубок РПЛ. Таким образом, увеличить число матчей в Премьер-лиге на следующий сезон хотят за счет нового турнира, где будут принимать участие только команды элитного дивизиона.

Вариант второй. Также, как и в первом случае, количество участников Премьер-лиги, а также обмен командами с ФНЛ остаются прежними. В этом случае увеличить число матчей элитного дивизиона хотят за счет введения системы плей-офф по итогам основного чемпионата, а также за счет реформы Кубка России.

Вариант третий. Он связан с расширением Премьер-лиги до 18 команд. Предполагается, что по итогам текущего сезона из РПЛ никто не вылетает напрямую, а вот из ФНЛ две лучшие команды попадают в элитный дивизион. В стыковых матчах примут участие 15-я и 16-я команды Премьер-лиги и 3-я и 4-я команды ФНЛ. При этом Кубка РПЛ не будет, а Кубок России останется в прежнем виде.

Все варианты нацелены на то, чтобы заменить еврокубковые поединки на матчи внутри страны. Ведущие клубы России выступают против расширения лиги и моратория на вылет из элитного дивизиона. "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар", "Сочи" и "Динамо" предлагают оставить в Премьер-лиге 16 команд, а в качестве дополнительных матчей ввести Кубок РПЛ. По информации "Областной газеты", этот вариант привлекателен еще и тем, что в РФС рассчитывают на отмену решения УЕФА по Еврокубкам. И в этом случае от проведения матчей Кубка РПЛ можно будет просто отказаться.

За расширение и мораторий на вылет выступают команды из нижней части чемпионата, в том числе и "Урал". Президент "Урала" Григорий Иванов уже не раз объяснял свой выбор тем, что в этом сезоне нарушен спортивный принцип из-за отъезда легионеров из многих клубов, и что из-за этого не все команды смогли показать свой максимум. А про расширение Премьер-лиги Григорий Викторович говорит уже очень давно.

Решение будет принимать Исполком РФС на заседании 24 мая. Напомним, что матчи последнего тура РПЛ состоятся в одно время - 21 мая в 19:00 по уральскому времени. Екатеринбургский "Урал", который на данный момент занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, в Туле сыграет с местным "Арсеналом".