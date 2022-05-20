Премьер-лига готовится к созданию Кубка РПЛ. Расширения не будет?

Фото: пресс-служба "Урала"

В Москве состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги в очном формате. На заседании в числе прочих вопросов обсуждались формат, структура чемпионата сезона 2022/23, а также возможность проведения других соревнований.

"Областная газета" уже писала о том, что клубы вынесли на заседание исполкома РФС три варианта возможного проведения следующего сезона. Из-за исключения российских клубов из Еврокубков Премьер-лига будет увеличивать количество матчей за счет внутренних игр.

"По итогам собрания было принято решение о создании рабочей группы по организации и проведению Кубка РПЛ. Кроме того, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан выбран делегатом лиги для участия в конференции Российского футбольного союза", - говорится в пресс-релизе организации.

Учитывая это заявление, в лиге все же рассматривают наиболее привлекательным первый вариант, при котором количество команд останется прежним, а увеличение матчей произойдет за счет введения нового турнира - Кубка РПЛ. Есть несколько вариантов проведения нового турнира: от классического плей-офф до лигочемпионского формата.

По всей видимости, расширять Премьер-лигу до 18 команд все-таки не будут. Об этом говорит не только заявление лиги о возможном создании Кубка РПЛ, но и даты стыковых матчей текущего сезона. Дело в том, что 24 мая должно состояться заседание Исполкома РФС, на котором и примут судьбоносное решение. А на 25 и 28 мая уже назначены даты стыковых матчей. 21 мая завершится последний тур РПЛ, и у клубов, оказавшихся в зоне стыковых матчей, будет четыре дня на подготовку к первой игре и продаже билетов. А если 24 мая все-таки примут решение о расширение Премьер-лиги, то в стыковых матчах окажутся уже две другие команды, а времени на подготовку будет меньше суток. Поэтому, вероятнее всего, вариант с расширением Премьер-лиги уже не рассматривается.

Значит, встреча с "Арсеналом" для екатеринбургского "Урала" будет решающей. Победа с любым счетом сохранит для "шмелей" прописку в Премьер-лиге, при другом результате команда Игоря Шалимова может отправиться в стыковые матчи. Игра "Арсенал" - "Урал" состоится в Туле 21 мая, начало - в 19:00 по уральскому времени.