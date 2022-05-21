"Урал" обыграл "Арсенал" и сохранил прописку в Премьер-лиге

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" успешно завершил сезон. В последнем матче чемпионата России "шмели" обыграли "Арсенал" и избежали вылета и стыковых матчей, обеспечив себе выступление в элитном дивизионе на следующий сезон.

Все основные события в матче произошли в первом тайме. Сначала арбитр встречи удалил игрока "Арсенала" и назначил в ворота туляков пенальти, который реализовал Рафал Августыняк. Через несколько минут Даниэль Мишкич точным ударом сделал счет 2:0. Однако перед перерывом "Арсенал" отыграл один мяч и сохранил интригу. Во втором тайме "Урал" играл по счету и сумел сохранить необходимый результат. 2:1 — победа екатеринбуржцев.

Таким образом, "Урал" остался на 12-м месте в турнирной таблице и сумел сохранить прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.