«Урал» остается в элите

Футбольный клуб «Урал» завершил сезон на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном матче «шмели» на выезде обыграли тульский «Арсенал» (2:1) и сохранили прописку в Премьер-лиге на следующий год.
Неоднозначный сезон
Для екатеринбуржцев это получился один из самых сложных сезонов за всю историю выступления в РПЛ. Осенью у команды сменился тренер: вместо Юрия Матвеева «Урал» возглавил Игорь Шалимов. Не все получалось так, как хотелось и болельщикам, и руководству, да и самим футболистам. После 15 сыгранных матчей, то есть половины чемпионата, «шмели» шли на последнем месте. Весной «Урал» чередовал неплохие матчи с ЦСКА (2:2) с домашними поражениями от «Химок» и «Крыльев Советов» (0:1 и 0:1). За пять туров до конца екатеринбуржцы занимали 15-ю строчку в турнирной таблице и находились в зоне прямого вылета. Но затем последовала серия, которая и решила судьбу команды.
Все началось с важной домашней победы над соседом по таблице – «Уфой». «Урал» впервые в весенней части выиграл дома, и сделал это в самый нужный момент. После была победа в Москве над «Динамо», которую, наверное, никто не ждал. Московский клуб боролся с «Зенитом» за чемпионство, и, по сути, «Урал» своей победой принес себе не только важнейшие три очка, но и титул команде из Санкт-Петербурга.
Затем «шмели» уступили «Спартаку» на своем поле. За матчем наблюдали 26 тысяч зрителей, игра получилась яркой, но результата «Уралу» не принесла – 1:3. За два тура до конца екатеринбуржцы по-прежнему находились в опасном положении (14-е место и большая вероятность стыковых матчей), а последние два матча чемпионата были против прямых конкурентов – казанского «Рубина» и тульского «Арсенала». В 29-м туре «Урал» разгромил казанский коллектив в Екатеринбурге, обошел его на одно очко и выбрался из зоны стыковых матчей. Теперь все зависело от самих екатеринбуржцев: победа в Туле сохраняла за «Уралом» 12-ю строчку, что означало сохранение прописки в Премьер-лиге.
В Туле было нервно
Матчи заключительного тура проводились в одно время. Но «шмелям» не нужно было смотреть на соперников, задача стояла одна – обыграть «Арсенал», который уже лишился всяческих шансов остаться в Премьер-лиге. Уже в первом тайме команда Игоря Шалимова сделала большой шаг к ее выполнению. На 29-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти, а также удален игрок команды хозяев Евгений Марков. Рафал Августыняк реализовал 11-метровый удар, а через несколько минут Даниэль Мишкич удвоил преимущество «Урала».
Казалось бы, игра в большинстве, преимущество в два гола – все шло к тому, что наша команда одержит легкую победу. Но «Арсенал» играл свой последний матч в РПЛ и хотел порадовать болельщиков если не результатом, то хотя бы игрой и самоотдачей. Тульские футболисты отыграли один мяч до перерыва, а во втором тайме имели несколько хороших моментов, чтобы сравнять счет и отправить «Урал» в стыки. Спас Илья Помазун, совершивший несколько эффектных сэйвов. После матча Олег Шатов, признанный экспертами лучшим игроком матча, отдал свой приз именно Илье. «Урал» в итоге выстоял и увез из Тулы три очка – 2:1. А вместе с ними – путевку в десятый сезон в РПЛ подряд.
Задачу выполнили. За это – спасибо
Подводя итоги, нужно сказать, что сезон для «Урала» получился действительно неоднозначным. Осенью на команду было больно смотреть. Восемь забитых мячей в 17 матчах, подвал турнирной таблицы и полная безнадега. Молчал даже Эрик Бикфалви, на которого так рассчитывали болельщики и от которого ждали чуда. Весной «Урал» поменял игровую схему, отошел от оборонительной игры в пять защитников и сделал акцент на атаке. Конечно, здесь стоит выделить Олега Шатова, который зимой примкнул к родной команде. 31-летний полузащитник даже после всех своих проблем со здоровьем продемонстрировал, что находится в полном порядке. Именно его игра разнообразила атаки екатеринбургской команды и заставила проснуться Бикфалви. Румын забил весной аж семь мячей, установил собственный рекорд по голам в РПЛ (10 мячей) и, главное, помог «Уралу» остаться в элите российского футбола.
Стоит отметить и наставника команды Игоря Шалимова. Он подхватил клуб не в самый простой момент, долго искал нужную схему, эффективные сочетания. Но в итоге поставленную задачу выполнил и избежал даже стыковых матчей. По контракту у него еще один год с «Уралом», поэтому именно Игорь Михайлович будет готовить клуб к новому сезону.
Конечно, «Уралу» необходимы усиления, причем в каждую из зон. Нужно решить вопрос и по вратарю: если ЦСКА откажется отпускать в Екатеринбург Илью Помазуна в аренду на еще один год, то проблема с вратарями будет стоять довольно остро. Напомним, что зимой «Урал» покинул Ярослав Годзюр – второй голкипер команды. Непонятна ситуация и с легионерами. По информации «Областной газеты», Эрик Бикфалви останется в команде, а вот будущее Рафала Августыняка и Даниэля Мишкича пока под вопросом. И здесь в дело вмешивается не столько спортивная составляющая, сколько политическая.
Вопросов по будущему команды много, и решаться они будут в ближайшее время, так как следующий сезон стартует уже в середине июля. А главный вывод – «Урал» остался в элите. И за это футболистам и клубу хочется сказать спасибо.
Что у других команд
Последний тур подарил много интриги как внизу турнирной таблицы, так и в ее верхней части. В 30-м туре в Москве между собой встречались «Динамо» и «Сочи», занимавшие второе и третье места и имевшие одинаковое количество очков. То есть судьба серебра и бронзы турнира решалась именно в этой встрече. «Динамо» в последний раз занимало призовое место в далеком 2008 году, а «Сочи» и вовсе ни разу не завоевывал медали РПЛ. Москвичи открыли счет в этом матче, их, кстати, устраивал и ничейный результат. Но с этим были не согласны игроки «Сочи». Гости забили аж пять мячей подряд и буквально вырвали свои серебряные медали у игроков «Динамо» – 5:1. А тренировал «Сочи» в этом сезоне уроженец Михайловска Владимир Федотов. Еще в 2015 году он возглавлял каменск-уральскую «Синару» на первенстве Свердловской области, а в 2022 году стал серебряным призером чемпионата России. Бывает же.
В подвале турнирной таблицы «Уфа» и «Рубин» проводили очный поединок в Казани, где должна была определиться вторая вылетевшая команда. И тут накал страстей был просто запредельный. «Рубин» сумел повести, но по ходу второго тайма уфимцы забили дважды (второй гол – на 90-й минуте) и приблизили себя к стыкам. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте арбитр встречи, после просмотра повтора, назначил пенальти в ворота «Уфы». Это был ключевой момент: если казанцы забивают – они остаются, а «Уфа» вылетает. Если нет – то все наоборот. И Виталий Лисакович, который в первом тайме уже реализовал 11-метровый, на этот раз попал в штангу. Этот момент еще долго будет сниться белорусскому форварду, а «Рубин», команда с богатой историей, вылетел из Премьер-лиги. 25-го и 28 мая состоятся стыковые матчи за право быть в элитном дивизионе на следующий сезон. «Уфа» сыграет с «Оренбургом», а «Химки» – со «СКА-Хабаровском». Вместо «Рубина» и «Арсенала» в следующем сезоне в РПЛ будут выступать московское «Торпедо» и воронежский «Факел».
«Критика нам помогла»
После завершения сезона президент «Урала» Григорий ИВАНОВ принял участие в пресс-конференции и ответил на вопросы журналистов.
– Как можете оценить прошедший сезон?
– Сезон был один из сложнейших в истории «Урала», если брать выступление в РПЛ. Несколько туров подряд мы были на последнем месте, но команда справилась. За это надо сказать большое спасибо ребятам, тренерскому штабу, потому что в последних матчах мы стали показывать качественный футбол. Наконец-то появилась игра, которой не было ни в первом круге, ни в начале второго. Самое главное, что мы порадовали болельщика своей игрой, и болельщик ответил нам на матчах с «Уфой», с «Рубином». Очень хорошо нас поддержали трибуны в этих играх. Спасибо нашим журналистам, которые освещали весь чемпионат и критиковали нас порой. Их критика нам помогла. Мы их тоже хотим поздравить с тем, что команда будет выступать в Премьер-лиге.
– Будет ли смена главного тренера или Игорь Шалимов продолжит свою работу?
– В конце сезона мы показали хорошую игру. Думаю, Игорь Михайлович привык к команде, нашел нужные слова для ребят. Мы не ищем другого главного тренера. Он у нас есть. Еще год у Шалимова действует контракт с нами. Все зависит от того, как он будет работать, как будет играть команда, как она будет выполнять поставленные задачи. В конце мая или в начале июня состоится совет директоров. Нам поставят задачу. Если ее выполним, то, думаю, сможем с Игорем Михайловичем продлить контракт.
– Уже понятно, кто покинет команду по окончании сезона?
– Мы не знаем, как будут развиваться события с Рафалом Августыняком. Мы были им довольны и хотели подписать еще контракт. Долго с ним общались. Ему нравится наш город, нравится играть в нашей команде. Но по не зависящим от нас и от него причинам он может не вернуться к нам. Сейчас он уехал домой. Сказал, что ответ даст через неделю. До последнего будем надеяться, что Рафал останется. По Илье Помазуну ведем переговоры с ЦСКА, видим, что армейцы продлили контракт с Игорем Акинфеевым, а значит, есть вероятность, что нам удастся достигнуть договоренностей с московским клубом по Илье. Более того, будем стараться выкупить его, предлагать какие-то деньги, так как это важный для нас игрок. Что касается Олега Шатова, он поехал в Санкт-Петербург, к семье. В конце недели мы должны с ним встретиться и обсудить будущее. Надеюсь, что Олег к нам приходил не на полгода, а продлит контракт и дальше.
– Все ли спонсоры остаются с командой на следующий сезон?
– ТМК точно остается с командой. Свердловская область, думаю, нас не бросит. А дальше будем смотреть. В ближайшее время состоится заседание совета директоров клуба, нужно комплектовать состав. Тут должно многое сойтись: должен присутствовать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который всегда бывает на заседаниях и ставит задачи, должны быть руководители компаний-спонсоров.
- Опубликовано в №87 от 24.05.2022