«Урал» остается в элите

"Урал" в последнем туре сумел избежать стыковых матчей. Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» завершил сезон на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном матче «шмели» на выезде обыграли тульский «Арсенал» (2:1) и сохранили прописку в Премьер-лиге на следующий год.

Неоднозначный сезон

Для екатеринбуржцев это получился один из самых сложных сезонов за всю историю выступления в РПЛ. Осенью у команды сменился тренер: вместо Юрия Матвеева «Урал» возглавил Игорь Шалимов. Не все получалось так, как хотелось и болельщикам, и руководству, да и самим футболистам. После 15 сыгранных матчей, то есть половины чемпионата, «шмели» шли на последнем месте. Весной «Урал» чередовал неплохие матчи с ЦСКА (2:2) с домашними поражениями от «Химок» и «Крыльев Советов» (0:1 и 0:1). За пять туров до конца екатеринбуржцы занимали 15-ю строчку в турнирной таблице и находились в зоне прямого вылета. Но затем последовала серия, которая и решила судьбу команды.

Все началось с важной домашней победы над соседом по таблице – «Уфой». «Урал» впервые в весенней части выиграл дома, и сделал это в самый нужный момент. После была победа в Москве над «Динамо», которую, наверное, никто не ждал. Московский клуб боролся с «Зенитом» за чемпионство, и, по сути, «Урал» своей победой принес себе не только важнейшие три очка, но и титул команде из Санкт-Петербурга.

Затем «шмели» уступили «Спартаку» на своем поле. За матчем наблюдали 26 тысяч зрителей, игра получилась яркой, но результата «Уралу» не принесла – 1:3. За два тура до конца екатеринбуржцы по-прежнему находились в опасном положении (14-е место и большая вероятность стыковых матчей), а последние два матча чемпионата были против прямых конкурентов – казанского «Рубина» и тульского «Арсенала». В 29-м туре «Урал» разгромил казанский коллектив в Екатеринбурге, обошел его на одно очко и выбрался из зоны стыковых матчей. Теперь все зависело от самих екатеринбуржцев: победа в Туле сохраняла за «Уралом» 12-ю строчку, что означало сохранение прописки в Премьер-лиге.

В Туле было нервно

Матчи заключительного тура проводились в одно время. Но «шмелям» не нужно было смотреть на соперников, задача стояла одна – обыграть «Арсенал», который уже лишился всяческих шансов остаться в Премьер-лиге. Уже в первом тайме команда Игоря Шалимова сделала большой шаг к ее выполнению. На 29-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти, а также удален игрок команды хозяев Евгений Марков. Рафал Августыняк реализовал 11-метровый удар, а через несколько минут Даниэль Мишкич удвоил преимущество «Урала».

Казалось бы, игра в большинстве, преимущество в два гола – все шло к тому, что наша команда одержит легкую победу. Но «Арсенал» играл свой последний матч в РПЛ и хотел порадовать болельщиков если не результатом, то хотя бы игрой и самоотдачей. Тульские футболисты отыграли один мяч до перерыва, а во втором тайме имели несколько хороших моментов, чтобы сравнять счет и отправить «Урал» в стыки. Спас Илья Помазун, совершивший несколько эффектных сэйвов. После матча Олег Шатов, признанный экспертами лучшим игроком матча, отдал свой приз именно Илье. «Урал» в итоге выстоял и увез из Тулы три очка – 2:1. А вместе с ними – путевку в десятый сезон в РПЛ подряд.

Задачу выполнили. За это – спасибо

Подводя итоги, нужно сказать, что сезон для «Урала» получился действительно неоднозначным. Осенью на команду было больно смотреть. Восемь забитых мячей в 17 матчах, подвал турнирной таблицы и полная безнадега. Молчал даже Эрик Бикфалви, на которого так рассчитывали болельщики и от которого ждали чуда. Весной «Урал» поменял игровую схему, отошел от оборонительной игры в пять защитников и сделал акцент на атаке. Конечно, здесь стоит выделить Олега Шатова, который зимой примкнул к родной команде. 31-летний полузащитник даже после всех своих проблем со здоровьем продемонстрировал, что находится в полном порядке. Именно его игра разнообразила атаки екатеринбургской команды и заставила проснуться Бикфалви. Румын забил весной аж семь мячей, установил собственный рекорд по голам в РПЛ (10 мячей) и, главное, помог «Уралу» остаться в элите российского футбола.

Стоит отметить и наставника команды Игоря Шалимова. Он подхватил клуб не в самый простой момент, долго искал нужную схему, эффективные сочетания. Но в итоге поставленную задачу выполнил и избежал даже стыковых матчей. По контракту у него еще один год с «Уралом», поэтому именно Игорь Михайлович будет готовить клуб к новому сезону.

Конечно, «Уралу» необходимы усиления, причем в каждую из зон. Нужно решить вопрос и по вратарю: если ЦСКА откажется отпускать в Екатеринбург Илью Помазуна в аренду на еще один год, то проблема с вратарями будет стоять довольно остро. Напомним, что зимой «Урал» покинул Ярослав Годзюр – второй голкипер команды. Непонятна ситуация и с легионерами. По информации «Областной газеты», Эрик Бикфалви останется в команде, а вот будущее Рафала Августыняка и Даниэля Мишкича пока под вопросом. И здесь в дело вмешивается не столько спортивная составляющая, сколько политическая.

Вопросов по будущему команды много, и решаться они будут в ближайшее время, так как следующий сезон стартует уже в середине июля. А главный вывод – «Урал» остался в элите. И за это футболистам и клубу хочется сказать спасибо.

Что у других команд Последний тур подарил много интриги как внизу турнирной таблицы, так и в ее верхней части. В 30-м туре в Москве между собой встречались «Динамо» и «Сочи», занимавшие второе и третье места и имевшие одинаковое количество очков. То есть судьба серебра и бронзы турнира решалась именно в этой встрече. «Динамо» в последний раз занимало призовое место в далеком 2008 году, а «Сочи» и вовсе ни разу не завоевывал медали РПЛ. Москвичи открыли счет в этом матче, их, кстати, устраивал и ничейный результат. Но с этим были не согласны игроки «Сочи». Гости забили аж пять мячей подряд и буквально вырвали свои серебряные медали у игроков «Динамо» – 5:1. А тренировал «Сочи» в этом сезоне уроженец Михайловска Владимир Федотов. Еще в 2015 году он возглавлял каменск-уральскую «Синару» на первенстве Свердловской области, а в 2022 году стал серебряным призером чемпионата России. Бывает же. В подвале турнирной таблицы «Уфа» и «Рубин» проводили очный поединок в Казани, где должна была определиться вторая вылетевшая команда. И тут накал страстей был просто запредельный. «Рубин» сумел повести, но по ходу второго тайма уфимцы забили дважды (второй гол – на 90-й минуте) и приблизили себя к стыкам. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте арбитр встречи, после просмотра повтора, назначил пенальти в ворота «Уфы». Это был ключевой момент: если казанцы забивают – они остаются, а «Уфа» вылетает. Если нет – то все наоборот. И Виталий Лисакович, который в первом тайме уже реализовал 11-метровый, на этот раз попал в штангу. Этот момент еще долго будет сниться белорусскому форварду, а «Рубин», команда с богатой историей, вылетел из Премьер-лиги. 25-го и 28 мая состоятся стыковые матчи за право быть в элитном дивизионе на следующий сезон. «Уфа» сыграет с «Оренбургом», а «Химки» – со «СКА-Хабаровском». Вместо «Рубина» и «Арсенала» в следующем сезоне в РПЛ будут выступать московское «Торпедо» и воронежский «Факел».