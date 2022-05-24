"Синара" поспорит с "Норильским Никелем" за бронзовые медали чемпионата России

Фото: Пресс-служба АМФР

В российской мини-футбольной Суперлиге сформировались пары команд, которые разыграют между собой медали чемпионата России. В финале турнира встретятся "КПРФ" и "Газпром-Югра", а "Синара" и "Норильский Никель" выявят обладателя бронзовых наград.

"Синара" начинала этот сезон в ранге действующего чемпиона страны. Регулярный чемпионат екатеринбуржцы прошли уверенно и заняли первое место, но при этом в одной из последних игр потеряли капитана Сергея Абрамова: он получил травму и в плей-офф пока команде помочь не сумел.

В 1/4 финала "Синара" не без труда, но прошла "Новую Генерацию", а вот в полуфинале не сумела справиться с "Газпромом-Югрой". Первые два матча проходили в Тюмени, где "Синара" проводила домашние поединки, и завершились победой гостей — 5:2 и 5:4. В третьей игре серии интриги не получилось: "Газпром" уверенно обыграл екатеринбуржцев (6:1) и вышел в финал. В решающих играх команде из Югорска будет противостоять "КПРФ", одолевший "Норильский Никель".

"Синара" начнет серию за бронзовые медали чемпионата в Тюмени, где 27-го и 28 мая примет "Норильский никель". 1 и 2 июня (если понадобится) команды сыграют в Норильске. Если после четырех матчей будет ничья, то решающий поединок состоится в Тюмени 6 июня.