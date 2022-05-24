Расширения не будет: в футбольной Премьер-лиге останется 16 команд

Фото: Пресс-служба РФС

Исполком Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по одному из главных вопросов сезона. Члены исполкома рассматривали варианты проведения Премьер-лиги на следующий сезон, в том числе был вариант и с расширением элитного дивизиона до 18 команд. Но в РФС решили оставить количество участников на прежнем уровне — 16, и при этом ввести новый турнир — Кубок РПЛ.

За расширение Премьер-лиги выступали представители клубов, которые находятся в нижней части турнирной таблицы РПЛ, в том числе и "Урала". Президент екатеринбургской команды Григорий Иванов неоднократно высказывался о том, что 16 команд для чемпионата России — мало.

— Я и сейчас за расширение РПЛ до 18 команд. Даже после того, как "Урал" остался в Премьер-лиге. Своей точки зрения не меняю. Наша страна достойна иметь больше команд. У нас столько городов... А так, получается, каждый четвертый клуб может покинуть элитный дивизион. Почему наши тренеры боятся ставить в состав молодежь? Боятся вылететь! Потому что давит результат. Завтра его выгонят с работы — пойди попробуй найди новую. Сейчас у нас в РПЛ будет пять московских команд из 16. Но российский футбол — это не только столица. Получается, можно просто ездить на автобусе вокруг Москвы, — сказал Григорий Иванов вчера на пресс-конференции.

Однако ведущие российские клубы выступили против расширения Премьер-лиги. В итоге, исполком РФС принял решение не проводить реформ.

"Исполком Российского футбольного союза принял решение сохранить действующий формат проведения РПЛ в следующем сезоне. В турнире сыграют 16 клубов, матчи пройдут в два круга. Предложение сохранить действующую систему розыгрыша представила на утверждение исполкома рабочая группа, в которую вошли представители РФС и клубов РПЛ", — говорится в заявлении РФС.

При этом отмечается, что новый турнир — Кубок Лиги, вероятнее всего, будет создан.

"Также исполком РФС установил срок доработки, просчета финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года. Турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые слоты высокоинтенсивными матчами и дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ", — сказано в пресс-релизе организации.