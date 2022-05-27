Екатеринбург не примет матч за Суперкубок России по футболу

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"Екатеринбург Арена" не подавала заявку на проведение матча за Суперкубок России по футболу — 2022. Об этом "Областной газете" рассказали в ответе на официальный запрос.

"Стадион "Екатеринбург Арена" не подавал заявку на проведение матча за Суперкубок России — 2022", — говорится в официальном ответе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Екатеринбург, наряду с Казанью и Нижним Новгородом, будет претендовать на то, чтобы принять у себя матч за трофей. Однако официально подтвердили эту информацию только представители Нижнего Новгорода.

Напомним, что в матче за Суперкубок России встречаются победитель чемпионата России и Кубка страны. Премьер-лигу в четвертый раз подряд выиграл санкт-петербургский "Зенит", который является победителем двух последних розыгрышей Суперкубка страны. Соперником команды Сергея Семака станет победитель финала Кубка России: "Спартак" или "Динамо".

Трофей разыгрывается с 2003 года. Первым обладателем Суперкубка России является московский "Локомотив", обыгравший ЦСКА. А вот армейцы — обладатели рекорда по количеству завоеванных трофеев. ЦСКА семь раз побеждал в матче за Суперкубок России, в последний раз это было в 2018 году. Примечательно, что в этом году "Зенит" может повторить рекорд московской команды: на данный момент у петербургской команды шесть трофеев, и в случае победы в 2022 году "Зенит" сравняется с ЦСКА.