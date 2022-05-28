"Синара" уступила "Норникелю" во второй игре бронзовой серии ЧР по мини-футболу

Соперничество переносится в Норильск, где команды сыграют 1 июня и, если понадобится, то 2 июня. Фото: МФК "Синара"

По итогам двух игр "Синара" уступила "Норильскому Никелю" со счетом 0:2. Матчи состоялись 27 и 28 мая.

В сегодняшней игре на 15-й минуте первого тайма забил Антон Соколов, выведя уральцев вперед. Во втором тайме был удален голкипер северян. "Синарцы" воспользовались большинством: забил Павел Карпов. За пять минут до конца игры гол оформил бомбардир "Норникеля" Руслан Кудзиев. А спустя еще пять минут отличился Родригиньо.

Основное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии послематчевых пенальти точнее оказались северяне, которые повели в серии 2:0.

Соперничество переносится в Норильск, где команды сыграют 1 июня и, если понадобится, то 2 июня. Поскольку серия длится до трех побед одной из команд, если понадобится, 6 июня состоится заключительная, пятая встреча на площадке "Синары".

"Начальный результат хороший в этой серии. Но расслабляться никогда нельзя", — прокомментировал игру главный тренер "Норникеля" Евгений Куксевич.

Напомним, "Синара" начинала этот сезон в ранге действующего чемпиона страны. Регулярный чемпионат екатеринбуржцы прошли уверенно и заняли первое место, но при этом в одной из последних игр потеряли капитана Сергея Абрамова: он получил травму и в плей-офф пока команде помочь не сумел.

В 1/4 финала "Синара" не без труда, но прошла "Новую Генерацию", а вот в полуфинале не сумела справиться с "Газпромом-Югрой". Первые два матча проходили в Тюмени, где "Синара" проводила домашние поединки, и завершились победой гостей — 5:2 и 5:4. В третьей игре серии интриги не получилось: "Газпром" уверенно обыграл екатеринбуржцев (6:1) и вышел в финал. В решающих играх команде из Югорска будет противостоять "КПРФ", одолевший "Норильский Никель".