Fan ID - быть или не быть

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С 1 июня в силу вступает закон о введении паспортов болельщиков, принятый еще в декабре 2021 года. Согласно документу, допуск зрителей на спортивные мероприятия, которые определят дополнительно, будет осуществляться только при наличии паспорта болельщика.

Конечно, это вызвало общественный резонанс. Особенно резко отреагировали футбольные фанаты, заявившие о бойкоте соревнований, на которых нужен будет Fan ID. Четкого перечня этих соревнований до сих пор нет, но, судя по высказываниям спортивных чиновников, Премьер-лига с нового сезона в этот список попадет.

- С началом чемпионата России по футболу система Fan ID будет действовать, естественно. Я думаю, что это будет Российская премьер-лига, - сказал несколько дней назад министр спорта РФ Олег Матыцин в ответ на вопрос журналистов о мероприятиях с Fan ID.

Получается, что футбол будет первопроходцем. К слову, именно с этого вида спорта и началось внедрение данной системы: впервые паспорта болельщиков выдавались в 2017 году на матчи Кубка Конфедераций, затем - в 2018-м на чемпионате мира. Тогда документ был не только пропуском на стадион, но и визой для иностранных болельщиков.

Сейчас выдача паспортов болельщиков предполагается через портал "Госуслуги", то есть прежде чем покупать билет на матч, каждый болельщик должен быть зарегистрирован в системе и получить свою карточку Fan ID. Но пока неизвестно, как быстро может быть введена эта система в российский футбол.

- У меня нет никакой дополнительной информации. Этим занимаемся не мы. Проект реализует правительство, Минспорта и Минцифры. Мы являемся соучастниками проекта. Подготовили предложения, которые, на наш взгляд, должны упростить процедуру получения Fan ID. Какие-то из них уже были приняты. На какие-то мы ответы не получили, - отметил президент РФС Александр Дюков.

В СМИ появилась информация о том, что тестирование системы в начале июля начнется на шести стадионах: в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде и Самаре. Правда, казанский "Рубин" вылетел в Футбольную национальную лигу, где Fan ID, по всей вероятности, будет не нужен, поэтому Казань из этого списка можно исключить. Все остальные города начинают готовиться к внедрению системы.

- Стадион «Екатеринбург Арена» не является организатором спортивных мероприятий, не имеет полномочий определять порядок доступа на мероприятие, однако, в соответствии с требованиями закона, оснащен необходимым техническим оборудованием для интеграции с федеральной системой идентификации болельщиков, - приводит слова директора "Екатеринбург Арены" пресс-служба стадиона.

Пока что официальной информации о том, с какого числа введут систему и на каких турнирах она будет действовать, нет. Но закон уже вступил в силу, а значит, в ближайшее время правительство РФ должно определить перечень спортивных мероприятий, после чего система будет вводиться. Многие фанатские движения футбольных клубов уже заявили о том, что будут бойкотировать матчи, на которых введут систему Fan ID. Активные болельщики "Спартака", к примеру, игнорировали все домашние матчи своей команды в весенней части чемпионата России, многие другие фанатские движения присоединятся к бойкоту с момента введения паспортов болельщиков. Идея с введением Fan ID не по душе и уральским фанатам.

- Шанс сохраняется, что в скором времени будут пустые трибуны на всех стадионах. У нас, конечно, и так посещаемость на матчах "Урала" довольно низкая, поэтому будет обидно, если нас не заметят. А ведь мы пытались повлиять на принятие этого законопроекта осенью, когда он еще только разрабатывался. Если бы тогда все клубы объединились, может быть, ничего бы и не было. Союз болельщиков Урала предлагал вести диалог, обсуждать этот документ со всеми представителями фанатских движений, хотел сделать его приемлемым для всех, обращался к футбольным властям. Но нас не услышали. Сейчас я не уверен, что хочу каким-то образом относиться к Fan ID, - рассказал "Областной газете" президент Союза болельщиков Урала Владимир Перетягин.