Рафал Августыняк покинул футбольный клуб "Урал"

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" расстался с польским полузащитником Рафалом Августыняком. У Рафала истек контракт, который он не стал продлевать.

— Я говорил с женой, и из-за политической ситуации мы не можем остаться в России. Это сложное решение, потому что я хотел продолжать играть на Урале. Спасибо большое за три года! Удачи, — приводит слова Рафала пресс-служба "Урала".

Августыняк пришел в екатеринбургский клуб в июне 2019 года. За три года в команде он забил девять мячей, отдал шесть передач и провел 87 матчей.

— Мы благодарим Рафу за тот бесценный вклад, который он внес своей игрой в результаты "Урала". Спасибо, что был с нами! Будем всегда рады видеть тебя в Екатеринбурге и желаем успехов в новом клубе, — говорится в заявлении клуба.