«Синара» осталась без медалей Суперлиги

Фото: Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольный клуб «Синара» завершил сезон 2021/2022. В серии за бронзовые медали чемпионата России екатеринбуржцы уступили «Норильскому никелю» и заняли итоговое четвертое место.

В сезоне 2016/17 московское «Динамо» во второй раз подряд стало чемпионом, после этого каждый год обладатель трофея менялся, и никому не удавалось защитить свой титул на следующий сезон. Не удалось это сделать и «Синаре», которая являлась действующим победителем турнира. В регулярном чемпионате хоть и не без проблем, но команда Евгения Давлетшина доказала статус одного из главных фаворитов турнира, заняв первое место. После к этому добавилась и победа в Кубке России.

Но вот в плей-офф Суперлиги у «Синары» возникли проблемы. В первую очередь они были связаны с потерей капитана. Сергей Абрамов получил травму в одном из последних матчей регулярки и в матчах плей-офф своей команде помочь не смог. В 1/4 финала «Синара» не без труда расправилась с главным аутсайдером Суперлиги – «Новой генерацией». Увы, это были последние победы екатеринбуржцев в этом сезоне.

Полуфинальную серию против «Газпрома-Югры», а затем и противостояние за третье место команда Евгения Давлетшина уступила в трех матчах, потерпев шесть поражений подряд. Сам наставник команды объяснял это отсутствием везения, и с этим нельзя не согласиться. Все шесть матчей, пожалуй, кроме третьего с «Газпромом» (1:6), проходили в упорной борьбе и могли завершаться как победой одной команды, так и другой. «Синару» подвела реализация моментов, возможно, здесь и не хватило Сергея Абрамова. Да, Антон Соколов стал лучшим бомбардиром Суперлиги, наколотив 38 мячей, но без Абрамова игра в атаке у «Синары» заметно изменилась.

– Задача, которая стояла перед нами в регулярном чемпионате, была выполнена. Мы завоевали СпортмастерPRO-Кубок России. Но в плей-офф чемпионата нам попросту не хватило сил. Нужно все проанализировать и в будущем не допускать таких ошибок. Сделаем выводы и в следующем сезоне исправим ситуацию, – отметил Евгений Давлетшин.

Победителем турнира стал «Газпром-Югра», который в финале одолел «КПРФ».