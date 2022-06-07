Владимир Федотов заслужил свой шанс

Владимир Федотов работает в "Сочи" начала 2020-го. Фото: Пресс-служба ФК "Сочи"/vk.com/pfcsochi

Вчера сразу несколько инсайдеров, телеграм-каналов и СМИ отправили тренера ФК «Сочи», уроженца Михайловска и воспитанника свердловского футбола Владимира ФЕДОТОВА в ЦСКА. По предварительной информации, это уже решенный вопрос, и в ближайшее время москвичи официально объявят о назначении.

Тренерская карьера Владимира Федотова – сюжет не то для фильма, не то для мотивационной книги. Банальный, казалось бы, рецепт – поставить цель и работать. Но это на бумаге легко, а на практике иногда невозможно. Какие границы невозможного у Владимира Федотова, еще предстоит выяснять, но совершить скачок от первенства региона до серебряных медалей чемпионата России всего за семь лет – это выглядит впечатляюще.

Владимир Федотов из тех, про кого говорят – made himself. Человек, который сам себя сделал. «Уралмаш» и «Урал» (за которые им было сыграно более 300 матчей) он возглавлял без пяти дней десять месяцев. Потом был новокузнецкий «Металлург-Кузбасс», где он буквально заставил болельщиков вновь обратиться к футболу в хоккейном городе. Полтора года без работы, полгода в каменск-уральской «Синаре», игравшей на первенство Свердловской области. А уже потом, в июне 2015-го, – тренерский штаб «Газовика» (затем переименованного в «Оренбург»).

После выхода «Оренбурга» из ФНЛ в Премьер-лигу в первый же сезон работы Федотова, клуб не затерялся и там, финишировав в шаге от шестого места, дававшего тогда право сыграть в Лиге Европы. «Урал», например, в тот год был десятым.

Потом был «Сочи», который сначала сохранил прописку в элите, а затем пробился в Лигу конференций. В сезоне 2021/2022 «Сочи» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата, обыграв в решающем матче «Динамо». Такое достижение с командой, которая еще пару сезонов назад была на последнем месте, привлекло к тренеру внимание топ-клубов. Владимира Федотова сватали то в «Динамо», то в «Спартак». Но, судя по всему, свой выбор он остановил на ЦСКА.

В недавнем интервью «ОГ» Владимир Федотов рассказывал, что любая новая команда для него – это вызов. Но вызовы, конечно, разные. Сохранять прописку с «Оренбургом», цепляться за шестерку-пятерку чемпионата с «Сочи» – это одно. Приходить в топ-клуб – совсем другое. Армейцы явно приглашают его с одной целью – сначала вернуть медали, а потом стать чемпионами. ЦСКА не попадает в тройку призеров уже четыре сезона подряд, а последнее золото он взял 6 лет назад – в сезоне 2015/2016, когда клуб еще тренировал Леонид Слуцкий.

Но, кажется, что Владимир Федотов бросает тут еще вызов и самому себе. В 55 лет попробовать себя не в роли «спасающего» и «догоняющего» – а в роли ведущего. Он явно не достиг своего тренерского «потолка» и явно заслужил шанса попробовать себя в топ-клубе. С необходимым бюджетом и, следовательно, высокими целями.

Конечно, Федотову предстоит выстроить отношения с лидером клуба - Игорем Акинфеевым, а также с президентом Евгением Гинером. И привить команде свой стиль футбола. Владимиру Федотову нужна крепкая защита. Игра его команд во многом строится на контратаках, быстром выходе из-под прессинга. Кому-то такой стиль кажется незрелищным, но зато он эффективен: «Сочи» за последние четыре игры чемпионата набрал 10 очков. А во всей весенней стадии турнира проиграл лишь в одной встрече (и еще один раз – в Кубке России, причем именно ЦСКА).

Хочется вспомнить еще одну историю. В 2009 году, когда Владимир Федотов был тренером «Урала», он выбил ЦСКА – на тот момент обладателя трофея – из Кубка России. Матч проходил на стадионе «Уралмаш», забитом под завязку. Он запомнился многим и белой собакой, которая неожиданно выбежала на поле, и эмоциями того же Игоря Акинфеева, и пиротехникой фанатов «Урала»… Именно тогда Владимир Федотов, пожалуй, в первый раз показал, что любого соперника можно обыграть. Теперь ему предстоит доказывать это вновь у руля армейской команды. Если, конечно, инсайдеры не врут.

На данный момент Владимир Федотов – единственный уроженец Свердловской области, тренирующий клуб Премьер-лиги. Раньше команды элитного дивизиона возглавляли, например, свердловчанин Виктор Шишкин и тагильчанин Сергей Передня, но с топ-клубами никто из наших земляков еще не работал.